Ignatieff, las cenizas de la esperanza

Durante años el libro de Michael Ignatieff "Fuego y cenizas" fue mi compañero de madrugadas en la mesilla de noche. Podía abrirlo por cualquier capítulo y encontrar reflexiones sugerentes a cada vuelta de página. Fue en aquellos años frenéticos una brújula moral en la que encontrar argumentos y razones para una dedicación, la política, en la que a fuerza de inmediatez e intensidad resultaba demasiado fácil perder la perspectiva.

"Fuego y cenizas" no solo fue un best seller de las ciencias sociales, es también el cuaderno de bitácora de un reputado intelectual, historiador, periodista y académico en Harvard que un día decide abandonar la cómoda posición del analista y escalar hasta la cima de la política de la mayor democracia del mundo en términos de extensión física; y desde esa cima, y tras el fracaso que supuso el batacazo del Partido Liberal canadiense por él liderado en las elecciones del año 2011, elaborar una verdadera crónica analítica de lo genérico de la política como vocación y como forma de vida. El mismo Ignatieff señala en el prólogo que su reto era ser implacable con la realidad de la política democrática sin abandonar la fe en sus ideales, y ¡vaya si lo consiguió!

Toda su obra refleja ese compromiso con los valores e ideales de la democracia liberal, pero un compromiso que en su caso parte del reconocimiento de todo aquello que no funciona como debiera en la política democrática de nuestros días y su ambición de reformarlo, sin conformarse con el consenso hipócrita que gangrena los problemas. Por eso su obra no es solo la de un pensador, un historiador de la ideas, también es la de un divulgador de los valores democráticos desde la práctica, el riesgo y la virtud cívica del compromiso político.

Un pensador que ha expuesto desde la crudeza de su experiencia los riesgos que afrontan nuestras democracias, desde "Sangre y pertenencia", su recordada obra de los año 90 que antes fue serie televisiva en la BBC, donde ya alertaba de los peligros del nacionalismo cuando este se convierte en una fuerza excluyente que antepone las raíces a los valores y cuyo objetivo es resaltar las diferencias por mínimas que estas sean; hasta su recientísima conferencia en la Fundación Ramón Areces de Madrid, bajo el título: "La democracia en las urnas: cuando el sistema se convierte en el objeto de debate", en la que advierte del enorme riesgo que supone cuando las normas básicas de la democracia están también en las urnas, cuando un bando no reconoce la legitimidad democrática del otro contendiente y, por lo tanto, la victoria electoral se convierte en una derrota o victoria de la democracia misma. Porque como él mismo señala "una democracia solo puede funcionar cuando nuestros rivales son nuestros adversarios pero no nuestros enemigos". No puede haber enemigos en la casa de la democracia porque entonces los mecanismos de la persuasión y el convencimiento desaparecen y solo opera la victoria o la derrota, el todo o el nada, el lenguaje propio de la ruptura, la división y el enfrentamiento. Ese riesgo de fractura que es un mal universal que se extiende desde Estados Unidos, hasta Europa, pasando por la India o Turquía y que desde luego no es en absoluto ajeno a nuestro país.

Pero Ignatieff también es un propagandista de la esperanza como refleja con toda claridad su último libro: "En busca de consuelo. Vivir con esperanza en tiempos oscuros". Su retorno a la historia de las ideas para recordarnos a través de grandes hombres y mujeres que vivieron tiempos más desolados que los nuestros que no somos la primera generación que se enfrenta a la desesperación y busca caminos para salir de ella.

Por eso también es una gran noticia que Michael Ignatieff haya sido distinguido este año con el Premio "Princesa de Asturias" de las Ciencias Sociales, un galardón que servirá, sin duda, para que las cenizas de su experiencia ayuden a todos aquellos que aman la política a comprometerse en ella más lúcidos, más preparados, mejores.

