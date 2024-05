Ojo a la grieta

La otra tarde disfrutamos como verderones con la charla que en Libroviedo tuvieron los escritores Javier Cuervo y José Manuel Ponte a propósito de la presentación del libro de este último, "Intrigas provincianas y otros entretenimientos". Este polifacético periodista que posee la virtud de no dejar gota en el tintero, con un humor de primera especial nos fue enumerando y describiendo, anécdotas incluidas, los rincones de este nuestro país tan plagado de contradicciones y habitado por tribus incapaces de ponerse de acuerdo, ni para recoger duros, bueno, euros. Ambos contertulios, sin pelos en la lengua, y esgrimiendo la coña marinera, a veces necesaria para no ver la cara a una realidad más fea que Picio, repasaron a saltos de saltamontes los desatinos históricos y sociales de la última mitad del XX y el primer cuarto del XXI. Lo dicho, ni gota en el tintero, también la boda de su hija, la elegantísima top model Laura Ponte, con un miembro de la realeza, sale a colación. No haré spoiler, solo, con tu permiso, amigo Ponte, me gustaría saber de dónde sacas esa chispa para darnos una versión desdramatizada y punto jocosa de la terrible coincidencia del relevante evento con tú ictus.

La vida no es ni guapa ni fea, simplemente, es vida, o sea, una caca. Se puede ver así y vivir en la tristeza, o seguir el ejemplo que nos muestra el señor Ponte en su extraordinario libro. Pero, ojo, que nadie se confunda, que no veo guasa en sus páginas, ni por asomo, veo la nada amable realidad a través de un visillo de humor que la hace más digerible y entendible, incluso te anima a ponerte manos a la obra e intentar revertirla. A ser un rebelde con sonrisa. ¿Tan difícil será?

Termina la charla el amigo Ponte con una metafora que os trasmito y espero os quedé impresa en la sustancia gris. En este país llamado España se empieza a ver una grieta en el tejado. Mira, nos dice uno. Ya veo, parece que hoy se ensancha un poco más. Ya, habrá que ponerle remedio, llamar a un buen albañil. No hará falta, hombre. Bueno, lo que yo te diga, que siga y verás. Qué veré. Pues que un día se nos caerá el techo encima y a tomar…

Consejo último del autor, con la sonrisa menos pronunciada, a políticos y ciudadanos, estamos a tiempo de que la grieta no vaya a más, la vemos un día sí y al otro también, los medios nos la muestran y la miden cada día. Y se abre. No seamos gilipollas, con los techos agrietados no se juega. Abramos los ojos y hagamos caso a la voz de la experiencia.

