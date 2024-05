Próxima cita, Europa (y España)

Nunca ha habido en España unas elecciones al Parlamento Europeo tan importantes como las del próximo 9 de junio. Las papeletas que llenarán esas urnas tienen que ver con muchos más asuntos de lo que parece: desde luego, con el futuro de la Unión, con decisiones políticas y económicas vitales para Europa, y también con la realidad de una guerra en suelo europeo, la que libra Rusia contra la invadida Ucrania. Pero de las urnas saldrá además nuestra apuesta sobre esta España tan polarizada como paralizada y en la que no acabamos de encontrar la vía europea, la vía de los consensos mayoritarios para abordar nuestros problemas.

Hemos tenido, desde que empezó el año, tres elecciones autonómicas en España. En la primera, el PP revalidó su mayoría absoluta en Galicia; tras la segunda, se mantuvo el pacto de gobierno de nacionalistas y socialistas en el País Vasco, con una fuerte presencia de Bildu, que ha absorbido voto de la extrema izquierda; en la tercera, en Cataluña, todavía está por verse en qué concluye la victoria de los socialistas y el retroceso de los independentistas –cuyos votantes han mostrado claros signos de desgaste y frustración– y qué repercusiones puede tener en el gobierno nacional. Hay muchas opciones abiertas, y pasarán semanas antes de que se despeje el panorama, pero, desde el punto de vista de la gobernabilidad, Sánchez depende ahora más que antes de los grupos secesionistas.

En junio, las cuartas elecciones del año, las europeas –el primer test a nivel nacional de 2024– pueden jugar un papel determinante para el desenlace de la situación en Cataluña, sin descartarse la repetición electoral, o desembocar incluso en una nueva convocatoria de generales. Son demasiadas cosas en juego las que hay como para no tomárselas en serio, como para no acudir a votar.

Después de estos cinco años en Bruselas, he comprobado que Europa puede avanzar, pero que ahora no lo hace como debería. En su informe al Consejo Europeo sobre el futuro del Mercado Único, el ex primer ministro italiano Enrico Letta acaba de alertar sobre el declive demográfico y económico de la UE, sobre su déficit de competitividad e innovación ante sus rivales, EE UU y China. El crecimiento insuficiente, añade el informe, repercute en los recursos, y si no invertimos en tecnología ni avanzamos –de manera firme y sensata– hacia la descarbonización de la economía, vamos a perder la carrera global.

Los retos españoles no son menores. Un Gobierno que no gobierna hace de la división y el enfrentamiento su estrategia principal; parte de los votos que ha recibido –o perdido– en las elecciones autonómicas están en los caladeros independentistas o de extrema izquierda, porque el presidente del Gobierno renuncia al centro, al voto moderado. Ese sistema de vasos comunicantes convierte su política en un intercambio de favores y concesiones; las contradicciones que esa perversión produce desembocan en la corrupción –la ley de amnistía es la máxima expresión de corrupción política– y en la parálisis: no hay Presupuestos generales, no hay reformas. La gestión brilla por su ausencia, y los ciudadanos lo sufren en su vida diaria.

Creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país están hartos de parálisis y de polarización. Estoy convencida de que la estrategia de división y enfrentamiento proporciona ganancias a corto plazo a los que la utilizan, pero no resuelve ningún problema de fondo y complica la solución de los existentes. Y pienso que desarmar el radicalismo y la esterilidad de los extremos es una obligación de los dirigentes políticos y una medida de higiene democrática.

Los valores europeos –democracia, libertad, solidaridad, progreso– sobre los que se ha construido la Unión y sobre los que funciona el Estado del bienestar no son diferentes a los españoles. Si el voto en las elecciones europeas es tan importante en esta ocasión para España se debe a que vamos a estar ante una excelente oportunidad de poder distinguir entre la política aventurera de los chantajes y la política de la sensatez y la moderación. Para Europa queremos y defendemos lo mismo que para España: los valores constitucionales, las políticas que favorecen la competitividad y el empleo, las normas elementales de convivencia y la calidad de nuestra democracia.

