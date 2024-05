El chocolate es alimento y es placer

¿Por qué al cacao lo llamamos chocolate si se llama cacao? La exótica palabra chocolate es española, aunque se enraíza en la lengua nauatl que hablan los aztecas. Ellos lo llamaban kakawat, de ahí cacao. El árbol procede de las regiones cálidas de Sudamérica. Las grandes vainas que encierran semillas contienen, además una pulpa dulce. Viajaron a Centroamérica, quizá como viático cargado de energía y agua, donde lo cultivaron los olmecas. Los mayas lo adoptaron y explotaron como bien de intercambio con los aztecas. Las semillas se utilizaban como moneda y la pulpa como bebida sagrada. Lo dice Bernal Diaz del Castillo en su fabulosa, por magnífica e imaginativa, “Historia de la Verdadera Conquista de la Nuevo España”: “le traían (a Moctezuma) copas de oro fino con cierta bebida hechas del mismo cacao” le dicen que es afrodisiaco, pero él lo duda.

Mayas y aztecas condimentaban las semillas, tras molerlas hasta convertirlas en una pasta, con flores aromáticas, vainilla, guindilla, miel o achiote. En Europa inventaron nuevas formas de prepararlo añadiendo azúcar, avellanas, almendras, clavo, anís e incluso almizcle. En 1580 había fábricas de chocolate en España y pronto en toda Europa.

Pero volvamos a la palabra, ¿por qué chocolate? La hipótesis de Corominas es que una forma de prepararlo en Yucatán era con semilla de ceiba (pocotl) y cacao a partes iguales de pocotl-kakawa-tl derivaría chocouatl y de ahí nuestra palabra que es universal ahora.

Las semillas del cacao secas y fermentadas contienen un 54% de manteca, 12% proteínas y solo el 1% es azúcares, además de fibra, almidón, compuestos fenólicos, xantinas, flavonas, agua y alguna otra cosa. Entre ellas, las moléculas volátiles que le dan su extraordinario paladar. Digo paladar porque no es sabor, que también lo tiene y muy acusado: amargo y ácido. Estas dos cualidades que la lengua detecta, son las que movieron a los primeros cultivadores a engañarlo con diversas especies y elaboraciones. Los compuestos volátiles invaden la nariz a través de las coanas y estimulan los nervios olfativos, millones con capacidad para distinguir miles de olores.

La manteca de cacao es principalmente grasa saturada, la que es sólida o cremosa a temperatura ambiente. Los ácidos grasos palmítico y esteárico, los que más elevan el colesterol, pueden llegar al 60% del total de su grasa, el oléico hasta el 40%, ambas proporciones con variaciones como ocurre en cualquier vegetal o animal. Hay otros ácidos grasos en menor cantidad. Así que, desde el punto de vista analítico, el chocolate no se puede decir que se cardiosaludable. Pero cuando se somete al banco de pruebas de los ensayos clínicos, resulta que los que consumían chocolate no tenían más alto el colesterol ni tampoco las fracciones, LDL y HDL. La reserva es que las cantidades eran moderadas y el tiempo solo de varias semanas. En estos ensayos, 15 realizados en todo el mundo con cierta calidad, no se encontró que el chocolate afectara a la tensión arterial o la glucemia.

Las xantinas son unos alcaloides que fueron muy usados en medicina por sus efectos sobre el sistema nervioso. La más empleada, hoy casi en desuso, la teofilina para dilatar los bronquios. La xantina más conocida es la cafeína, el excitante principal del café y el té. No existe la teína, pero sí la teobromina, la metilxantina del chocolate. Así que el chocolate es también excitante, una de las propiedades que el organismo aprecia, aunque el consumidor no siempre lo note.

Los otros oligoelementos que reciben atención en el chocolate son los flavonoides. Son sustancias ubicuas en los vegetales a los que se les atribuye formidables efectos salutíferos. Tienen capacidad antioxidante y se dice que oxidarse es morir, como lo hace el hierro- porque el oxígeno -que es el comburente necesario para que la célula aproveche la energía de los nutrientes- es a la vez una amenaza. También son sustancias antiinflamatorias y la teoría dice que nuestros cuerpos, a medida que envejecen, se inflaman, pierden capacidad de renovarse y se precipitan hacia la extinción. En fin, los flavonoides son anticancerígenos, protectores cardiovasculares… lo que se le ocurra. Propiedades todas demostradas en laboratorio, pero nunca confirmadas en humanos de manera fehacientes.

Ese maravilloso alimento que es el chocolate, cuando se examina con un filtro exigente, no parece que se pueda confirmar que tenga efectos positivos para la salud. Sí los tiene si se disfruta del placer de su palatabilidad, su sabor, sus olores y del moderado estímulo nervioso. Tampoco se confirman efectos negativos. Con la reserva de que ese 54% de grasa le da un poder calórico importante puede contribuir a la obesidad ¿Qué hay de sus efectos en la piel? Pues parece que en las personas jóvenes con tendencia a tener acné el chocolate lo exacerba. Posiblemente sea debido a que en ellas estimula la descamación y la colonización bacteriana.

