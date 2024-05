Contra censura, apagón

Aunque la censura franquista no perdonaba una, solo le dio tiempo a pillar mis primeras obras (un poemario, la letra de una canción, una tragicomedia, algunos artículos). Hoy no se queda atrás a la hora de cortar alas a la creación la actual censura sin reglas publicadas de la corrección política, mala en sí pero apestosa cuando se mete a reinterpretar la intención de obras anteriores, como para salvarlas. Días atrás gozaba con la mente, el corazón y la glándula de la risa viendo en La 2 uno de los más grandes filmes del cine español de las últimas décadas, "Gordos" (Daniel S. Arévalo, 2009), un prodigio de guion, humor negro, incontinencia, estética fílmica y sensibilidad, con un final tan emotivo como irónico. Hasta que en el coloquio posterior veo que se intenta convertir semejante oasis de insolencia casi en un alegato contra la gordofobia. Entonces apago y me voy a la cama.

