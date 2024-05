¿A que no sabes qué escuché?

La telefonía móvil ha contribuido de forma extraordinaria a derribar las fronteras entre la esfera pública y el círculo privado. Gracias al aparatito mucha gente se ha acostumbrado a exhibir su intimidad para poner al tanto al resto del mundo con una total falta de pudor. Puedes ir detrás de alguien por la calle y enterarte en lo que dura un par de pasos de cebra de cuitas amorosas, coitos notorios, rupturas notables, aproximaciones incipientes, cortejos sexuales o fúnebres, desplantes familiares a nivel fraternal, paternal o de cuñadismo, agravios laborales con jefes malsanos o compañeros cansinos, o contratiempos de salud que pueden ir de los diagnósticos más leves a los menos benignos. Todo cabe cuando hay cobertura de sobra y cable del que tirar sin que se agote.

Podría pensarse que esa gente se cortaría un poco cuando va en un medio de transporte donde la audición mejora y el número de posibles oyentes se multiplica. Y no. Quienes no ponen barreras a la propagación de su vida privada no tienen líneas rojas que les marquen límites. Con un poco de suerte retransmiten su estado de ánimo o su situación sentimental con algo de gracia y quizá tienen una historia interesante que contar para amenizar un vuelo, un trayecto en autobús o una espera interminable en una estación o en un aeropuerto, pero casi nunca es divertido se escucha, seguramente porque las vidas privadas tienen muy bajo el umbral de interés para los demás. En cualquier caso, mejor estar al tanto de los conflictos de una madre con el grupo de Whatsapp del colegio que aguantar desahogos futboleros o políticos.

