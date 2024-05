"¡Óscar, Javier, Pedro, venid y daos un beso!"

Se supone que los políticos, nuestros políticos, deberían intentar resolver los problemas de la sociedad y a ser posible no crear conflictos donde no los hay, al contrario que los novelistas. Hace años pregunté a Laura Esquivel, desayunando con ella en el restaurante San Ángel Inn, en Ciudad de México, qué era lo que más le interesaba de sus personajes, es decir, de sus administrados, y me respondió que conocer sus miedos, sus fobias, para torturarlos; es la clave de los programas de la telerrealidad: generar conflictos y, de esta manera, atraer la atención del consumidor. Y claro, muchos políticos confunden sus obligaciones, se creen actores de reality cuando su rol es otro; nos representan a todos, a los simpatizantes de su partido y a quienes no les votaron, y han de cuidar sus juicios, sus palabras y sus actos. Es malo que construyan puentes donde no se necesitan, que construyan puentes incluso donde no hay río, pero lo terrible es derrumbar puentes necesarios. Deberían considerar aquello que dijo Di Stefano a su portero, cuando entrenaba al Valencia: "No te pido que atajes los que vayan dentro, pero no metas los balones que van fuera".

Decía Napoleón III: "En politique il faut guérir les maux, jamais les venger". "En política hay que sanar los males, jamás vengarlos". En nuestro nombre, como apoderados de todos los españoles, nuestros líderes no deben agraviar a ministros de otros países, y, desde luego, si algún gobernador hermano nos ofende, incluso aunque nos fuera en ello el territorio, hay que tener la suficiente imaginación para indultarlo.

