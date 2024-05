Dos populistas

Desconozco lo suficiente la realidad argentina como para atreverme a analizarla en profundidad, pero no creo que en el país austral tengan que sentirse especialmente amenazados por Javier Milei habiendo padecido durante décadas el yugo de las cleptocracias peronistas. Dicho esto, Milei es un político bocazas acorde con los tiempos y la escenografía populista basada en el tremendismo. En España se ha juntado con Abascal para supuestamente proporcionarle apoyo electoral a Vox, y el que ha salido verdaderamente fortalecido parece ser Pedro Sánchez. Nada nuevo, hasta ahora ha sabido instrumentalizar en su favor cualquier improperio de la derecha extrema.

Esta vez han sido las palabras inapropiadas del presidente argentino hacia Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias, y que a este paso está a punto de convertirse en un asunto de Estado cada vez que alguien la nombra para recordar cuál es su actualidad judicial. Milei, de visita en Madrid y en el mitin del partido de Abascal, relacionó a la esposa del Presidente con la corrupción, y el Gobierno no ha tardado en recriminarle intromisión en la política nacional y en crear un conflicto diplomático retirando a la embajadora española en Buenos Aires. Lo de la intromisión supondría agravio si los ministros de Sánchez no se hubieran entrometido reiteradamente en los asuntos de otros, evito citarlos para no cansar.

No midió Milei sus palabras igual que tampoco lo hizo recientemente –de esos polvos vienen seguramente estos lodos– el ministro de Transportes al insinuar que la gestión del máximo dirigente argentino se debe a que ingiere ciertas "sustancias". En el contexto del exabrupto cualquiera extraería como conclusión que se refería a sustancias tóxicas.

Sánchez se mueve en el mismo escenario populista que Milei y Abascal. En ese sentido no son diferentes. Esta vez ha visto en ofensa de un presidente bocazas la palanca para apuntalar el mensaje electoral contra la ultraderecha, que hasta el momento le ha sido de indudable rentabilidad. No dejará de accionarla, lo que menos le preocupa es la inflamación.

