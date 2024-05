Pedro Sánchez ha hecho que su campaña electoral europea gravite sobre el reconocimiento de un Estado palestino, que en el fondo es nada o resulta insuficiente. Es probable que si alguien le pidiese profundizar sobre la idea detrás del enunciado, el presidente del Gobierno, esclavo de sus urgencias, no sabría en qué consiste realmente ese Estado que propone en vez de limitarse a pedir el cese de la violencia en Gaza como todo el mundo. Y, de paso, la liberación de los rehenes por parte de Hamás, algo que ha dejado de escucharse habiendo sido como fue el detonante de la violencia posterior.

Parece evidente la imposibilidad de que los israelíes y los palestinos convivan en paz en una misma tierra; eso no significa que algunos judíos y musulmanes no puedan hacerlo ahora o en el futuro. Debido al hecho constatado que impide la convivencia, la comunidad internacional ve en la solución de los dos estados la única fórmula para instaurar la paz en el Próximo Oriente. Pero más allá del simple reclamo electoralista de Sánchez, el problema es cómo se consigue un amplio consenso para llevarla a cabo. Los intentos han ido fracasando. Primero fueron los propios vecinos árabes los que se negaron a reconocer a los palestinos del mismo modo que se opusieron a acogerlos en sus países; ahora el mayor escollo está en convencer a los israelíes de que acepten el futuro Estado que en la actualidad rechazan, teniendo en cuenta que Hamás y Hezbolá, las dos organizaciones terroristas en cuyas manos quedaría Palestina, tienen como principio fundacional acabar con Israel. Yo si fuera judío y viviera allí también lo rechazaría por una simple cuestión de salud. Estados Unidos busca en la vieja Autoridad Palestina, que se cansó de robar, la solución de futuro para que Israel admita un Estado vecino sin el control de Hamás y Hezbolá, pero es algo que de momento parece lejano. Así que el reconocimiento simbólico no está mal en cuanto a ficción se refiere.

