Apoyo asturiano para Felipe

A Felipe González le ha salido un defensor asturiano. Mientras los cañones del sanchismo, y por lo tanto de la FSA, apuntan hacia el expresidente del Gobierno por sus fervientes críticas hacia el rumbo del Gobierno, a González le llueven los apoyos de los más veteranos. Rafael Lobeto Lobo, ex director general de la Marina Mercante durante la etapa de González, coincidió con el expresidente en una boda este fin de semana, donde juntos rememoraron los tiempos dorados del PSOE. Aquellos eran otros tiempos. Ahora, para los dirigentes del PSOE González es de derechas. Incluso Barbón alzó la voz este mismo fin de semana, cuando sin citar a González defendió a José Luis Rodríguez Zapatero, que había sido cuestionado previamente por el andaluz. "Zapatero demuestra cómo hay que ser un ex", dijo el presidente del Principado, en lo que fue un dardo a González. Hace meses, fue el expresidente del Gobierno el que pareció darle un toque a Barbón, cuando dijo que "no se podía gobernar con Twitter". Barbón dijo que no se sintió aludido, pero seguro que le guardó la matrícula. El dardo de Barbón tuvo lugar pocos días después de que González acudiese a la presentación del libro de Javier Lambán, donde estuvo el sector crítico del sanchismo, con la presencia también de Javier Fernández. Los veteranos, Lobeto Lobo incluido, se apoyan.

