Rencor y desprecio independentista

El jueves fue un día triste. No se cansan de repetirlo por ahí quienes sostienen que en el Congreso se consumó la derrota del sistema democrático que desde 1978 ha consagrado la igualdad de los españoles ante la ley. Esa igualdad, ahora, se ha resquebrajado. Unos políticos, perdonando los delitos a otros, así lo han elegido para poder mantenerse en el Gobierno gracias a una confluencia de minorías, frente al partido más votado de la Cámara y con la mayoría de los españoles en contra de una ley que divide al país como ninguna otra en la historia de la democracia. Es el elevado precio de una investidura que, según cuentan los propios independentistas, solo ha empezado a pagarse, mientras mantienen que la próxima parada es el referéndum de autodeterminación. No hay más que rencor y desprecio en las palabras de los separatistas amnistiados: dicen estar listos para doblegar al Estado, que se defendió cuando intentaron asaltarlo recurriendo a los mecanismos democráticos. No hay reconciliación, únicamente deseo de venganza.

Sánchez, además de pagar el precio infame de haber sido investido por delincuentes y prófugos de la justicia, se enfrenta a un futuro incierto tras haber arrastrado al PSOE a un abismo insondable. Quizás sea una debilitada economía y sus corruptelas las que acaben sentenciando su oneroso paso por la política. Cabe dudar de que los españoles en su conjunto, pese a oponerse a la amnistía, vean en esta desviación de poder el mayor acto de corrupción de un Gobierno que se supone debe garantizar ante todo la igualdad de derechos de los ciudadanos, y que en vez de hacerlo decide regalar impunidad a unos cuantos a cambio de votos, con la vaga excusa de que el perdón contribuye a normalizar las relaciones con Cataluña. Es todo lo contrario; los fiscales del procés ya han alzado la voz contra el olvido de la malversación y se anuncian cataratas de recursos constitucionales. Entramos en la siguiente fase de una guerra. Europa se pronunciará más tarde.

