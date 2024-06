Reinterpretar el mito

Dos guerras contra Francia (la Guerra de la Convención, 1793-1795, y la Guerra de la Independencia, 1808-1814), el servicio al Rey y la defensa de un gobierno propio del Principado de Asturias están en el origen de la configuración de un emblema de identificación de Asturias como comunidad y cuerpo político provincial o regional.

Como es sabido, la opinión de Jovellanos sobre cuál era el verdadero blasón con las armas del Principado de Asturias –su insignia o divisa– expuesta a Francisco Bernaldo de Quirós, marqués de Camposagrado, en 1794, fue determinante para que la Cruz de la Victoria fuese acogida como símbolo de representación, tal y como hoy se recoge en su bandera y su escudo, con fondo azul. El Estatuto de la Comunidad Autónoma asume que la bandera es "la tradicional" (artículo 3.1) y la ley que establece su escudo y regula su uso afirma que no crea, sino que reconoce el símbolo y cita expresamente a Jovellanos como autoridad.

En nuestra cultura la historia no legitima el presente (la bandera y el escudo de Asturias lo son porque lo dicen las leyes aprobadas democráticamente, no porque históricamente lo hayan sido), sin perjuicio de la total legitimidad política para acudir al pasado en búsqueda de una identidad. Pero como la historia no es continuidad ni existen unos mismos símbolos al margen del tiempo y del espacio, es importante, como pretendo hacer aquí, contextualizar los hechos.

La construcción del emblema del Principado (celebramos estos días de los acontecimientos sucedidos en mayo de 1808 vinculados, desde hace unos años, a la bandera de Asturias) está vinculada a la configuración del propio Principado de Asturias como comunidad y cuerpo político propio, capaz de suplir y superponerse a los poderes locales y nobiliarios desplazados por el fortalecido poder real. Es un proceso complejo que comenzó de la mano de la Ilustración y que se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XVIII y, al menos, hasta la implantación del Liberalismo en 1834.

En Asturias, fue su Junta General la que se presentó como cuerpo político representativo de la comunidad. En su seno, se pronuncia por primera vez, en 1781, el término constitución con su nuevo significado ilustrado para defender una forma de organización y gobierno propia de Asturias. Lo vinculo al emblema de Asturias porque en ambos casos sucede que los derechos –entonces eran costumbres, privilegios y fueros– de los nobles pasaron a identificarse con los derechos de Asturias. Del derecho indisponible de los nobles a no ser sorteados junto con el estado llano para el servicio militar, porque era una obligación y servicio que prestaban voluntariamente, se pasará al ofrecimiento de un Regimiento de Nobles para servir en la Guerra de la Convención, y para dicho Regimiento buscó Jovellanos unas armas. Su opinión la tomó de una obra dedicada, precisamente, a la nobleza asturiana, la de Trelles Villademoros (Asturias Ilustrada, 1765), que Jovellanos prefirió a otras, a la vez que se esforzó en justificarla, ya que éste no daba pruebas ni de raciocinio, ni de autoridad, ni de hecho, cuando afirmaba que la divisa de todo el Principado era la Cruz de la Victoria, similar a la de roble que usaba Pelayo y luego los reyes altomedievales como estandarte –también algunos de principales señores, añadiríamos.

La alianza del rey y de la provincia, característica del proceso de fortalecimiento del poder de ambos, es clara cuando el Principado se vincula a la Monarquía tanto en sus armas como en el derecho a gobernarse a sí misma. Frente a la pluralidad medieval y moderna, los ilustrados buscaron esos emblemas y esos derechos en lo que consideraron el origen de la Monarquía hispánica, que era la visigoda, un goticismo que heredaron los primeros liberales de Cádiz, capaces de construir una nación española y su Estado. Los mitos, tan necesarios en la construcción de identidades, habían empezado a construirse.

La Guerra de la Independencia aceleró este proceso de configuración política de Asturias. Los protagonistas de los acontecimientos dedicaron muchos esfuerzos en los años sucesivos para presentar argumentos jurídicos de identificación y continuidad entre el gobierno tradicional y el que dirigió la provincia desde mayo de 1808, sobre todo una vez que Fernando VII derogó el nuevo orden establecido por las Cortes de Cádiz, al que habían dado lugar los siguientes acontecimientos.

Fue precisamente Fernando VII quien ayudaría a consolidar la identificación de Asturias con la Cruz de la Victoria y su representación en un escudo propio. Primero porque en 1815 concedió al Ejército Asturiano y, en nombre de este, a la Junta General del Principado, una Cruz de Distinción, en reconocimiento a los servicios prestados por la provincia al rey, en esta ocasión durante la Guerra de la Independencia, con lo que se dejaba claro que el levantamiento no había sido revolucionario.

Años después, en 1831, ante la esperanza de un nuevo príncipe, Asturias ofrecerá a Fernando VII una medalla o placa de brillantes con las armas del Principado, para colocársela en el pecho el día de su bautizo. Se le presentaron tres diseños y el mismo rey eligió uno de ellos. Pero nació una infanta y la insignia se guardó en el archivo del Principado. De allí saldría en 1857 con ocasión del bautismo del, entonces sí, nuevo príncipe, el que reinaría como Alfonso XII. La insignia se la llevó, junto a otros comisionados, el mismo marqués de Camposagrado al que destinó su determinante carta Jovellanos sobre las armas del Principado. En dicho escudo se representaba la Cruz de la Victoria convertida ya claramente en emblema de identificación de Asturias desvinculada de sus nobles y de su ejército, a los que había nacido unida.

La vigente ley (2/1984, de 27 de abril) que regula el escudo del Principado de Asturias se refiere a un texto normativo descriptor del escudo aprobado por Fernando VII, que deduce existía a través de una referencia hecha en la Diputación Provincial de 1857. En mi opinión, se trata de la Real Orden de 13 de enero de 1832 por la que Fernando VII permitió la imposición de la insignia con las armas del Principado (la cruz de la victoria) al príncipe que naciese. La misma que, como he dicho, se presentó finalmente a su nieto, el príncipe Alfonso, en diciembre de 1857.

En la proclamación de Isabel II, ocurrida en 1833, ya aparece representado el escudo de armas del Principado como tal, situado en las casas consistoriales junto al escudo de la Ciudad (Oviedo), y también en la casa del alférez mayor del Principado (los condes de Toreno), junto con las armas de España.

En el marco de las proclamaciones reales, precisamente, encontramos la primera mención que al menos yo conozco a la Cruz de la Victoria como emblema del Principado de Asturias, en 1790, cuatro años antes que la carta de Jovellanos, con ocasión de los festejos por la proclamación de Carlos IV, cuando en el balcón de la casa del alférez mayor del Principado, que era Joaquín José Queipo de Llano, se pintaron cuatro estatuas que simbolizaban la fama, la diosa Juno, la paz y el Principado de Asturias, representado por una hermosa serrana "degollando moros", con una espada en la mano derecha y en la siniestra un escudo con la Cruz de la Victoria, celebrando la restauración de la Monarquía.

Han pasado más de dos siglos, pero conviene recordar cómo entonces, con el propósito de construir una provincia en el tránsito al Liberalismo, se tomó un símbolo, la Cruz de la Victoria, y se puso al servicio del imaginario colectivo para reinterpretar (y malinterpretar) el pasado medieval. Ahora, en pleno 2024, el riesgo es hacer lo mismo con la Guerra de la Independencia, sin aplicar una visión crítica y rigurosa de los mitos.

