Fenómeno "swiftie" (sobre los fans de Taylor Swift)

Anduvieron estos días revolucionadas las autonedominadas "swifties" caseras porque su "ídola" Taylor Swift se había subido dos veces en dos días consecutivos a los escenarios del recién inaugurado recinto monumental y mediático Bernabéu.

Efectivamente, Swift es un fenómeno por muchas cosas. Entre otras por su inicio que, a lo que parece, ha venido marcado por sus padres desde muy temprana edad. A los cuatro años su madre, Andrea Swift, le regaló una guitarra para que fuera haciendo sus pinitos en eso de la música. Por cierto, la Sra. Swift había sido directora de marketing en una agencia de publicidad y decidió dejar su trabajo para dedicarse a la crianza de sus dos hijos.

Otros artículos de Jorge González Nanclares Golpe de efecto

Aunque no queremos quitarle ningún mérito a Taylor, que los tiene y seguramente sean muchos, presumo tienen más de extramusicales que de musicales, dicho esto sin que uno sea experto en música en absoluto. Tampoco será intrascendente que su padre, Scott Swift, fuera vicepresidente de uno de los grandes bancos de inversiones americano, el Merrill Lynch, hasta 2019.

Me explico. Comenzó su andadura con aquello del folk country o country pop o como quiera llamarse, para pasar luego al indie folk, thecno pop, e incluso al rock alternativo y al hip-hop, y últimamente directamente al pop. Dicho de otra manera más flamenca, a darle a todos "los palos", como se vio bien en los dos conciertos madrileños. 14 Grammy la respaldan y eso algo querrá decir también, digo yo.

Hija de la generación Milenials, se crió con las redes sociales, donde dicen que ha llegado a alcanzar los 550 millones de seguidores, que unido a un sabio posicionamiento con el pensamiento políticamente correcto tipo "me too", queer y similares (la "gran woke", la llaman en América) la ha llevado hasta el éxito actual.

Ha sabido, por tanto, manejar perfectamente, y paradójicamente, esos tres hilos: 1) el merchandising heredado de su familia; 2) el social, producto de su manejo de las redes sociales en acompañamiento de las canciones que compone con una fluidez fuera de lo común y con una sinceridad emocional más extraordinaria aún, por lo visto en cada uno de sus "lanzamientos" a los que dice "eras": The Eras Tour, se llama su gira, y que representan una especie de evolución personal que repercute también en sus "swifties" por lo que ellos mismos dicen: "es mi madre", "me identifico con ella", "su música es mi diario de vida", etc; y 3) el pensamiento woke.

Es un fenómeno tan potente (personaje del año en 2023 por Time y 5ª mujer más poderosa por Forbes) que al decir de algunos ya no puede parar, porque hacerlo sería detener a su vez toda la maquinaria interconectada del sistema, como la de algunas instituciones financieras que jamás quebrarán porque la repercusión económica de sus caídas serían devastadoras para todos, dicen.

Es tal la imbricación de esos tres "escenarios" que en estos momentos su capacidad de influencia puede incluso decantar la balanza en las elecciones norteamericanas, aunque ella no se mete –si puede– en política siempre que no le toquen "sus derechos sociales".

Esa interacción entre potente institución económica, manejo de las redes sociales y pensamiento "woke" es lo que ha llevado a que en estos momentos criticar a la pensilvana Taylor Swift sea un empresa arriesgada cuando se tienen intereses sociales en juego. Lo demostró el hecho de aquel futbolista del Barça, Alejandro Balde, que se jugaba, valga la redundancia, el ser declarado mejor futbolista joven europeo y por manifestar públicamente que no le gustaba la música de la diva en unas pocas horas decayó del primer puesto en las votaciones populares. Otro caso: un importante músico inglés, Neil Tennant de los "Pet Shop Boys", que se atrevió a poner en duda la idoneidad de las canciones de Swift, fue literalmente crucificado en las redes sociales con todo lo que ello supone en aquellos que viven del agrado público. Tan esto es así como que el fin de semana anterior a los conciertos del Bernabéu un diario español publicaba en su semanal un reportaje sobre Taylor Swift en el que el periodista declaraba que dos importantes "estrellas españolas del pop" habían declinado la invitación para hablar acerca de Swift "para no meterse en líos" dijeron literalmente según el entrevistador.

Los "ofendiditos" del pensamiento woke y similares, es decir lo políticamente correcto al decir de las ruidosas minorías que lo controlan, están haciendo cada vez más estragos en las grandes y ricas sociedades occidentales si tienen un potente ventilador que los remueva, como es el caso. Puesto que, afortunadamente, los "swifties" no tienen mayores problemas, a lo que parece, que dedicarse a seguir a la estrella que quieren "sea su madre" y "su guía". Por todo ello no es extraño que Taylor Swift sea citada por el presidente del gobierno: "la economía española va imparable como Taylor Swift", o que hayan acudido a su concierto personajes relevantes como el Ministro de Transportes o la vicepresidenta segunda en palco Vip. ¿Será este el fomento del pensamiento crítico que todas las leyes educativas pronostican? Tanta democracia para llegar a esto.

Suscríbete para seguir leyendo