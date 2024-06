El ninguneo del Rey

Ninguno de los diputados del PSOE ha sufrido los escrúpulos de conciencia que han apartado al Sr. Lombán del voto de obediencia (le aplicamos el tratamiento de señor porque se lo ha ganado) quizá sea porque les iban a multar con seiscientos euros; y me inclino a creer que los motivos familiares de la diputada de Sumar sean justificados. Así pues, con dos votos de margen se ha tomado una decisión que la mitad, al menos, de los españoles considera anticonstitucional o inmoral; con dos votos de quienes solo son españoles por el DNI, porque de corazón y pensamiento son absolutamente enemigos de España, como reiteradamente manifiestan en cada ocasión que se les presenta.

¿Se podía alguien imaginar tal disparate antes de las elecciones del pasado julio? Pues así ha sido, porque el ansia de poder nubla la razón y viola la ley siempre que convenga a alguien poco escrupuloso, y, así, la palabra dada, o la promesa hecha, ha dejado de tener el valor que ha honrado siempre al hombre íntegro. Aún queda recorrido para la aprobación definitiva de la ley, pero parece que el gol subirá al marcador porque el VAR no ofrece muchas garantías.

Pero, tribunales aparte, quisiera hoy destacar una de las graves consecuencias colaterales que la ley de amnistía deja en el camino: me refiero al ninguneo del Rey que el presidente Sánchez ha llevado a cabo con total impunidad. En un intento de exponer el tema con la mayor claridad posible y previendo que no todos los lectores tengan un ejemplar de la Constitución a mano, ni hayan leído nunca su artículo 62, recojo entre estas líneas el texto del citado artículo de nuestra Constitución, abreviando lo que no viene al caso para mayor brevedad; también se enumeran otras competencias en el artículo 63 –acreditar embajadores, tratados internacionales y declaraciones de guerra– que también obviaremos por la misma razón.

Artículo 62. Corresponde al Rey:

a) Sancionar y promulgar las leyes.

b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones…

c) Convocar a referéndum…

d) Proponer al candidato a presidente de Gobierno…

e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno…

f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros…

g) Ser informado de los asuntos de Estado…

h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.

i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.

j) El alto patronazgo de las Reales Academias.

Nos llevaría mucho tiempo detenernos en cada una de las diez competencias del Rey. Se trata solo de pronunciamientos simbólicos y programáticos, pues el artículo 64 exige que todos los actos del Rey sean refrendados por el presidente del Gobierno, y en su caso, por los ministros competentes, quienes serán responsables de tales actos (principio de inviolabilidad).

De todos ellos hay uno tan fundamental como absurdo, el primero: sancionar y promulgar las leyes, que consiste, únicamente, en firmar todo lo que le pongan en la carpeta, en cuya redacción no ha participado y de lo que no será responsable. Parece, sin duda, bastante incongruente; convocar Cortes, proponer candidatos a presidente del Gobierno y nombrar ministros ya sabemos en qué consiste. Pero hay tres competencias que hoy merece la pena considerar: convocar a referéndum, el mando de las Fuerzas Armadas y ejercer el derecho de gracia.

Nos referiremos ahora al último porque es el que el Congreso acaba de violar escandalosamente: el contenido en el apartado a), el derecho de gracia que se otorga específicamente al Rey. ¿Alguien ha oído o leído que en algún momento del largo proceso de elaboración y aprobación del perdón de los independentistas catalanes se haya contado con el Rey para algo? Tenemos que aclarar que en toda la legislación española solo hay una alusión al derecho de gracia, la que acabamos de citar como competencia del Rey; sin embargo, el derecho de gracia se ha ejercido por el presidente del Gobierno y por el Congreso de los Diputados sin que en ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico se les asigne la competencia y sin permitir participación alguna en el mismo a la única institución del Estado que legalmente la tiene asignada (que legalmente la tiene asignada, decimos, pero que, sin embargo, no hubiera podido ejercer porque la misma Constitución lo prohíbe cuando se trate de indultos generales, como es el caso). ¿Puede alguien creerse que se ha respetado la Constitución?

Este es el efecto colateral al que aludíamos: ¿qué autoridad conserva el Rey ante tamaño ninguneo? Muy poca, a mi juicio, a menos que antes de firmar plante cara, defienda sus competencias y mantenga lo que ha dicho. No olvidemos que en 2017 declaró que las autoridades catalanas, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y que es responsabilidad de los poderes del Estado asegurar el orden constitucional. Nunca he sido antimonárquico, porque pienso que tener un rey evita que la Jefatura del Estado caiga un día en manos de algún extremado "progresista", pero, ante lo que estamos viendo, no sería peor la república.

Y, finalmente, ¿en qué consiste, a partir de ahora, el mando supremo de las Fuerzas Armadas? o ¿qué podrá hacer el Rey cuando el presidente del Gobierno convoque el referéndum, o el simulacro, que muy probablemente convocará, porque ya ha prometido no hacerlo?

