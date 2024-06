Segunda epístola de Pedro

El titular de un juzgado de Madrid ha citado a Begoña Gómez a declarar como imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. El magistrado ve indicios de culpabilidad en el supuesto apoyo prestado por la esposa del Presidente a una UTE de empresas que lideraba un amigo suyo y que obtuvo una adjudicación millonaria del Gobierno. Pedro Sánchez, que dice haberse enterado tanto él como la imputada por los medios de comunicación, parece haberle cogido gusto al género epistolar, al que acude presuroso cada vez que el nombre de su mujer sale a relucir en asuntos poco ejemplarizantes que tienen que ver con la justicia.

La segunda carta a los españoles no es para comunicarles que se toma otros cinco días para decidir si continúa: aunque igual de resuelto que entonces, esta vez ha decidido prescindir de los adornos cursis para recordarles que quedan tres años de legislatura y que a él no lo va a quebrar ni los jueces ni la ultraderecha. Prefiere no ofrecer explicaciones sobre el posible conflicto de intereses en las iniciativas emprendidas por la imputada: insiste en que todo son bulos fabricados por "la máquina del fango", esa especie de trituradora que él mismo ha puesto en marcha para combatir cualquier tipo de oposición. Se muestra extrañado de que la decisión del magistrado de llamar a declarar a Begoña se anuncie cinco días antes de unas elecciones cuando hasta ahora se había seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones que pudiesen condicionar el voto en la urnas. Igual es así, pero la verdad es que tampoco existen precedentes en la política española de la esposa de un presidente de gobierno enredada en este tipo de trapisondas e influencias incompatibles con la ética. Desconozco si hay materia de delito en el caso de Begoña Gómez, el juez ya se pronunciará, pero las suyas no parecen actividades demasiado edificantes dada la posición que ocupa y su ámbito de influencia.

Suscríbete para seguir leyendo