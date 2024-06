Y esto tampoco viene en el Quijote

Sigo, con el permiso lector, sacudiendo al Quijote de algunas de las innumerables citas falsas que se le atribuyen, cada vez más, en esos blogs, podcast, memes, conferencias y charlas y demás lugares "donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación" (frase que sí está en el libro, en el prólogo de la 1ª Parte). Ya escribí sobre cinco apócrifas expresiones, voy con media docena más.

1.- "Al bien hacer jamás le falta premio" fue usada hasta por la Real Federación Española de Fútbol con motivo del IV centenario del Quijote. El buen y exitoso proceder de la Selección masculina se comparaba con el del caballero, con lo cual "en palabras de Don Quijote ‘al bien hacer jamás le falta premio’". Pues no, no fueron palabras de don Quijote, en modo alguno. Sí usó Cervantes el refrán en su comedia "El rufián dichoso" en una réplica del protagonista Cristiano de Lugo, un músico: "Las ánimas me llevan cuanto tengo; mas yo tengo esperanza que algún día lo tienen de volver ciento por uno (...) al bien hacer jamás le falta premio". Pero en el Quijote, nanay. Lo más cercano, como ya se escribió por ahí, es el "bien predica quien bien vive" del Capítulo XX, de la II Parte. Pero ni siquiera está en boca de Alonso Quijano: ¡la dice Sancho!

2.- Quizá la falsedad que más éxito tiene en las redes sociales y en lo que no son redes sociales es una sentencia muy campanuda que se le atribuye al caballero: "Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia". Pues no la busquen en la novela, que no está ni se la espera.

3.- Como tampoco la que tanto se usa para querer aplicarla a los tiempos actuales con el viejo cuento del ya lo decía don Quijote: "En este país se destrona a reyes y se corona a piratas". Pues que no, que nunca lo dijo don Quijote ni se dice en el Quijote.

4.- En la lista de trolas ocupa alto lugar es "Cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras". Las piedras del romancero medieval del Cid se revolverán y acaso hablen, pero no las de don Quijote, quien jamás dijo tal. Es más, se trata de una deformación del "Cosas tenedes, el Cid, que farán fablar las piedras, pues por cualquier niñería facéis campaña la iglesia": y las dice el rey, no su caballero.

5.- Que si don Quijote veía molinos, que si veía gigantes... Todo ello hace a diario correr tinta o mancha de carbono atribuyendo a nuestro señor Quijana o Quijano o Quesada o como se apellidare la siguiente máxima que bien vale para declamar en una cena de empresa, bien entrada la noche: "Lucho contra tres gigantes: el miedo, la injusticia y la ignorancia". Lo malo es que suele precederla una falsísima autoría: "Como decía don Quijote...". Y no, nunca dijo tal cosa.

6.- Vamos con la cita final: "Tras abrir la nevera, el caballero de la Triste Figura dio grandes voces llamando al su escudero: ‘¡Ven aquí, Sancho, descuidado malandrín del diablo! ¿Acaso no ves, oh gran sandio, que estos yogures están caducados y esta tarde viene a merendar Dulcinea?’ A lo cual, Panza respondió: ‘No se encolerice vuesa merced, que mal hace la ira en el corazón de un caballero’". Es falsa, me la acabo de inventar yo mismo. Póngala ustedes a circular y en un pispás se la rebotarán, con dibujito incluido.

Sirvan estas bromas como homenaje al fallecido profesor Francisco Rico, a John Jay Allen, al maestro Martín de Riquer, a tantos filólogos que se han dejado las pestañas para regalarnos una edición verdadera y expurgada de tonterías y no con esas cosas que andan por ahí. Y a Gonzalo Torrente Ballester, quien me enseñó a leer en las páginas del hidalgo y caballero manchego.

