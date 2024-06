La corriente iliberal

Una marcada corriente iliberal está poniendo en riesgo las garantías del sistema democrático. Pedro Sánchez, en la mejor línea populista, utiliza como arma electoral la imputación de su esposa por presunta corrupción, al mismo tiempo que acusa al juez instructor del caso y a la oposición de querer sacar ventaja en las urnas de un asunto sobre el que no se ha pronunciado salvo para decir que todo forma parte de una conspiración mediática. No pasa, sin embargo, un solo día sin nuevos y preocupantes datos reveladores sobre las actividades presumiblemente ilícitas de Begoña Gómez. Si es mentira lo que se publica, ¿por qué no ofrecer de una vez aclaraciones al respecto con el fin de disipar las dudas que existen sobre el presunto tráfico de influencias, los patrocinios académicos o los rescates millonarios de las empresas de los amigos de su esposa?

La imputación de Begoña Gómez resulta muy inquietante. Queda saber si en sus actividades hay delito o simplemente una falta de decoro; no hay que olvidar que se trata de algo hasta ahora insólito que implica a la mujer de un presidente del Gobierno. En una democracia como es debido, la explicación parlamentaria sería más convincente que alentar a los votantes a oponerse en las urnas a los pretendidos bulos y las decisiones de los jueces supuestamente conchabados con la derecha y la ultraderecha. No estamos en la Venezuela de Maduro: el agua no debería discurrir por cauces tan turbios.

A su vez, los socios de Sánchez, consumados detractores del Estado de derecho, insisten en combatir el llamado lawfare o guerra jurídica con medidas contra los magistrados. El objetivo final de reducir a los jueces –de ello no se puede extraer otra conclusión– es lograr impunidad para delinquir sin ser investigados, neutralizando a uno de los poderes del Estado. Los políticos se situarían de este modo por encima de la ley, estableciendo una desigualdad de derechos con el resto de los ciudadanos. Igual que en Venezuela, ya digo.

