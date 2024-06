A lo largo de los últimos diez años he dedicado gran parte de mi esfuerzo y de mi tiempo a intentar explicarles a los ciudadanos cómo funciona la Unión Europea, por qué es importante que se involucren en las decisiones que allí se toman y cómo pueden definir las políticas que se acuerdan a través de su participación y, cada cinco años, su voto. Soy consciente de la distancia con la que muchas personas observan la política europea y por eso creo que es mi responsabilidad aprovechar todas las oportunidades, incluida esta, para tratar de despejar la nebulosa con la que a algunos les gusta caricaturizar la labor de la Unión.

Haciendo de Bruselas nuestra tierrina / jONÁS FERNÁNDEZ

Si tuviera que resumir cómo es la dinámica de la actividad parlamentaria en Bruselas y cuál es el objeto de mi trabajo como eurodiputado lo diría de manera muy sencilla: se trata de encajar una pieza redonda en un marco cuadrado. O viceversa, como prefieran.

Esa pieza redonda es la agenda política que como socialista defiendo, la de la igualdad, la solidaridad y la justicia social; es el tiempo que tengo disponible; y es mi determinación para perseguir aquellas causas en las que creo. Y ese marco cuadrado es la cantidad de atención y tiempo que se me reclama; es la fuerza parlamentaria de la que yo mismo y el grupo al que pertenezco dispone; y son los hechos inesperados que ocurren, como la pandemia o la guerra en Ucrania, y que lo trastocan todo.

Sería pretencioso definir mi labor cómo la gestión de todo ese conflicto. Si acaso, mi labor es la de intervenir lo necesario para tratar de que el resultado final sea coherente con el ideario en el que creo.

Llevado a la práctica, perseguir ese objetivo tiene consecuencias muy concretas en mi vida diaria. Cada día está marcado por un puñado de reuniones, innumerables llamadas y multitud de conversaciones de pasillo que, en un lugar como el Parlamento Europeo, son la clave para desatascar negociaciones. El fin de semana suele ser el tiempo de viajar para asistir a nuevas reuniones, conferencias y compromisos, muchos de ellos en Asturias. En mi móvil personal guardo las tarjetas de embarque de todos esos viajes que, sumados, harían una media de un viaje cada dos días durante los últimos años. Nada mal considerando que, al contrario que algunos de mis colegas, estoy afincado en Bruselas. En mi web personal cuelgo esa especie de "diario de viaje" donde doy cuenta de cada actividad.

Esta actividad ha sido especialmente intensa durante los últimos cinco años. En el Parlamento ejerzo como portavoz de los socialistas europeos en asuntos económicos. Tal cosa significa que llevo a cabo una labor de coordinación en la labor legislativa que realizan mis colegas, lo que se suma a la tarea legislativa propia de la que soy responsable.

Con ánimo didáctico, debo detenerme aquí brevemente. De manera diferente a lo que ocurre en nuestro Parlamento nacional, los eurodiputados ejercemos como "ponentes" de iniciativas legislativas. Eso quiere decir que debemos desarrollar, enmendar y negociar los textos legales que aprobamos, siendo el ponente de turno el responsable último de que un reglamento o directiva salga adelante. Esta responsabilidad trae aparejado un volumen importante de trabajo, en tanto que debes reunirte con los colectivos a los que dicha legislación afecta, debes negociar posibles modificaciones al informe y debes asegurarte de construir una mayoría que te apoye.

Ese trabajo es el centro mismo de la actividad del Parlamento Europeo y supone la mayor parte de mi tiempo toda vez que, como he mencionado, junto a mis propios expedientes tengo la responsabilidad de coordinar el trabajo de mis colegas socialistas europeos.

El otro foco lo tengo puesto siempre en Asturias. A mi correo llegan multitud de peticiones de toda índole procedentes de nuestra tierra. Todas trato de atenderlas en la medida de mis posibilidades, ya sea acudir a un instituto para dar una charla, gestionar la visita de un grupo a las instalaciones del Parlamento, atender las dudas sobre cualquier reglamento europeo que pueda tener una empresa afincada en Asturias, o informar a alcaldes, dirigentes políticos y sindicales de medidas en marcha que deban conocer. Si bien en las elecciones europeas los candidatos nos presentamos en una única circunscripción, siento que tengo un compromiso y una responsabilidad especial con Asturias y en base a ello organizo mi trabajo.

Con todo, aún queda algo de tiempo para disfrutar de Bruselas. Aunque el tiempo no es demasiado benigno, lo son más las distancias, por lo que no lleva demasiado tiempo plantarse donde uno desee. Descubrir esos rincones lleva tiempo pero compensa. Pasear por el bosque de Bois de la Cambre, acudir a las librerías del centro, comer en alguno de los restaurantes asturianos que aún quedan, visitar con familiares y amigos las maravillosas Brujas y Gante… No es mucho el tiempo libre pero sí las opciones para tratar de sentirte como en casa a más de 1.000 kilómetros de distancia.

