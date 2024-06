¿Nos importa Europa?

A juzgar por lo visto durante estos días de campaña electoral, Europa nos importa un guano. Los políticos de los diferentes partidos, empezando por el presidente del Gobierno, han aprovechado los mítines para seguir con sus cansinas peleas de la muy pobre política nacional. Para seguir insultándose cual navajeros de taberna: "traidor", "filonazi". Señores, por favor, no seamos catetos que esto es Europa y merece un respeto.

Los ciudadanos, claro, ausentes y desmotivados de esas enganchadas, ven pasar por delante la campaña europea como una mera continuación de las gallegas, las vascas y las catalanas, como si se tratara de una sola campaña infinita. Lo más cerca de Europa que hemos estado los españoles estas dos últimas semanas ha sido la final de la Champions, y eso que se celebraba fuera del territorio de la Unión Europea.

A los ciudadanos, nadie les ha hablado de la importancia de las elecciones europeas. Y si ha habido alguna explicación siempre ha sido bajo el eufemismo "en clave nacional". Es decir, una continuación de nuestras miserias patrias. No parece importar nada más allá del terruño. Vale sí, Sánchez ha reconocido el Estado de Palestina y le ha dado mil cien millones a Zelenski. Pero, en ambos casos, por su cuenta y riesgo, sin tener en cuenta una política común europea.

Ni una campaña institucional, ni un atisbo de pedagogía. No hemos oído nada sobre la guerra que se libra en el continente, sobre la constitución de un ejército europeo, sobre defensa. Nada sobre los países que esperan incorporarse a la Unión. Nada sobre los Fondos europeos de los que nos beneficiamos todos. Nada sobre la justicia europea. Nada sobre el irrelevante papel de Europa ante las grandes potencias china y estadounidense. Nada sobre cómo nos afectaría que Trump volviera a ganar las elecciones de su país. Nada de las propuestas de un partido u otro para la agricultura, la pesca o la emigración.

A los que vivimos con ilusión la época en que nuestro mayor deseo era ser europeos, derribar la maldita frontera de los Pirineos, pertenecer al selecto grupo de las democracias europeas, nos da mucha pena esa indiferencia. Cuando en 1986 se hizo efectiva la adhesión a la entonces CEE (Comunidad Económica Europea) después de una espera de 22 años, adquirió popularidad el lema "Ya ‘semos’ europeos". Se lo inventó Albert Boadella para titular una serie de televisión y no puede definir mejor esa mezcla de paletismo y cosmopolitismo.

En esta campaña no se ha hecho un esfuerzo por recordar a los más jóvenes, a quienes no vivieron aquella época tan estimulante, la importancia de ser miembros de la UE. Que las estancias de los Erasmus en universidades de toda Europa, que la movilidad sin fronteras entre países, que la posibilidad de trabajar fuera cuando aquí no se ofrecen alternativas, que esos viajes baratos en el interrail no han caído del cielo. Son fruto de años de conquista de la europeidad.

A uno, profano en política, le extraña que el PSOE no haya recurrido esta campaña a grandes cargos europeístas de su partido, como Josep Borrell o Nadia Calviño. Tal vez los tenga guardados para el mitin final de mañana. Y no digamos cómo Núñez Feijóo ha relegado a Dolors Montserrat a un segundo plano. Es más, cuando Alsina le preguntó por qué no había hablado la candidata en el mitin del primer domingo de campaña en Madrid, la respuesta del líder del PP fue: es que otra candidata, la de las elecciones venezolanas, también había pedido intervenir y que ya iban a ser muchos.

Aunque nadie lo diría por la poca importancia que conceden nuestros políticos a los comicios, el domingo nos jugamos mucho más que la manida consigna de frenar a la ultraderecha. Nos jugamos nuestro futuro como miembros de una comunidad, que siempre será mejor que el aislamiento. Y si no que se lo digan a los británicos.

