Carta de Sánchez a los filisteos

Hagamos un ejercicio de exégesis: en la segunda carta de Pedro a los filisteos, palabra de doble y aún triple sentido que viene al caso, el autor abandona el desgarro romántico de su primera epístola por el dolor de su acorralada esposa para utilizar la imputación de ella como palanca electoral. El escrito en X despeja la incógnita: escribe Sánchez que no es casualidad que a cinco días de las urnas se conozca que el juez ha decidido llamar a declarar a su pareja. O sea, que el togado, a juicio del líder plenipotenciario, ha decidido intervenir activamente en la campaña contra el amo del PSOE, de la mano de la fachosfera toda, que disfruta del espectáculo enfangada en la ciénaga de Shrek.

Resulta escandaloso que quien debiera ser paladín principal del sistema democrático acuse, sin pruebas, a la oposición de maquinar y aventar material incriminatorio para echarle abajo los palos del sombrajo, con la connivencia del poder judicial. Por obtuso que parezca, el asunto es bien sencillo: los cónyuges de los dirigentes políticos deben abstenerse de actividades privadas que puedan originar un conflicto de intereses.

Escribe el presidente que "Begoña y yo sabemos perfectamente por qué la atacan. Lo hacen porque es mi pareja". Acabáramos. Begoña Gómez no habría asaltado los titulares si no fuera la mujer de Pedro Sánchez, ya que sin ese vínculo no podría haber cometido los delitos que se le imputan. Si no fuera quien es, o mejor, por ser quien es, determinados consejeros delegados atienden sus llamadas, determinadas empresas le regalan su software y sus recomendaciones son tenidas en cuenta en altas instancias empresariales.

"No me quebrarán", insiste Sánchez de su puño y letra. Del barco de Chanquete no le moverán, aunque zozobre la nave en mar rugiente y proceloso. Debería reconocer que una democracia puede sobrevivir a la condena –si la hubiera– de la mujer del presidente, pero resulta malherida cuando un presidente niega la legitimidad de las instituciones.

Suscríbete para seguir leyendo