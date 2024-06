Asturias, España y Europa son los tres espacios que han definido mi vida personal y profesional, desde mi Avilés natal y mis estudios de ingeniería industrial en nuestra querida Universidad hasta mi salto a la política en 2015, primero en Madrid y ahora en Bruselas, pasando por los 18 años que trabajé en el sector privado. Estas tres referencias me acompañan estos días, en mi campaña para las elecciones europeas del domingo.

Una casa en Bruselas, un hogar en Asturias / Susana Solís

Nacer y crecer en Asturias, estudiar aquí y en Alemania, trabajar en varias empresas multinacionales e intentar que la Unión Europea sea útil para los ciudadanos resume mi vida en dos líneas. Los últimos cinco años los he dedicado a Bruselas y Estrasburgo, como saben los lectores que tienen la amabilidad de leer mis artículos en este periódico. Hoy, para variar, les voy a contar cómo hago compatible mi vida con mi trabajo.

En nuestra casa de Bruselas se toca diana a las 7. Amanece lloviendo con frecuencia. Un problema para algunos, lo contrario para mí, acostumbrada a Asturias. Para conciliar, y siempre que no esté de viaje –me turno con mi marido para no coincidir–, desayunamos con nuestros hijos, de 13 y 11 años, y vamos al cole. Desde allí, tomo un tren de cercanías hasta el Parlamento Europeo.

Cada jornada es igual y distinta. Igual por el ritmo: reuniones, comisiones, plenos… Pero distinta por los asuntos a los que me he dedicado y que les he ido contando en mis artículos quincenales: negociar los Fondos Feder de Desarrollo Regional y parte de los fondos NextGenerationEU, la ley de Industria Cero, la de Inteligencia Artificial y todas las que debatimos en la Comisión de Salud, algunas tan importantes como la lucha contra el cáncer o el plan de Salud Mental.

Me ha preocupado mucho, por la trascendencia que tiene, la correcta ejecución del dinero europeo en España. Además de participar en la misión del Parlamento, en febrero de 2023, para comprobar la gestión de los fondos de recuperación por parte del Gobierno, encargué una investigación a la Universidad de Oviedo sobre la absorción de ese dinero y su impacto en Asturias: la ejecución es muy deficiente, tanto a nivel nacional como en el Principado. Tristemente, en este capítulo España está en la cola de Europa, y Asturias en la cola de España.

La presión es siempre fuerte. Lo he notado al trabajar en asuntos clave de la legislatura, como el arancel de ajuste en frontera para la electrointensiva, algo en lo que he trabajado para beneficiar al máximo a Asturias. Están en juego miles de trabajos en el Principado, España y Europa. Tengo cada semana entre veinte y treinta solicitudes de reuniones de empresas, agricultores y asociaciones, que viajan a Bruselas –o al pleno de Estrasburgo, una semana cada mes– para debatir temas vitales para ellos, y hago lo imposible por atender a todos.

Así que no tengo más remedio que organizar al milímetro la jornada, distribuyendo mis intervenciones y estudiando cada expediente a fondo. Por eso suelo comer rápido en el despacho. Para compensar, cena puntual a las 8 de la tarde con la familia: mi gran soporte, mi debilidad. Somos una piña y disfrutamos mucho juntos haciendo deporte, viajando y, sobre todo, con lo que más les gusta a mis hijos: la fabada de su abuela en Avilés y pasar todo el tiempo posible en Luanco. Su familia, su arraigo –como el mío– están en Asturias. Es un orgullo ver cómo llevan muy alto el nombre de nuestra tierra allá por donde van.

Siempre he encontrado ganas de Europa en mis reuniones en Asturias con asociaciones de empresarios, cámaras de comercio y pymes, y en los encuentros que he organizado para tratar las leyes industriales (el último con el Colegio de Ingenieros de Minas de Oviedo) o escuchando de primera mano al campo asturiano. Y he querido que nos conozcan en Bruselas. Por eso me llevé a Avilés –a Arcelor– hace casi dos años a los eurodiputados de la Comisión de Industria, para que vieran la difícil situación de las electrointensivas y los retos de la industria ante la transición verde y la energética.

De todas estas cosas, de toda mi trayectoria, tuve el privilegio de hablar como invitada de honor este año en la entrega de diplomas de mi alma mater, de mi querida Escuela de Ingeniería. ¿Imaginé esta vida cuando estudiaba en Oviedo y en Alemania, primero con una beca Erasmus y después en la Fachhochschule de Osnabrück? Ni por un momento. ¿Pensé que mi experiencia en la empresa privada me iba a ser tan útil en mi empeño de acercar Europa a los ciudadanos? En absoluto. Pero algo debía haber, porque siempre he querido tener la mente abierta y cambiar las cosas que pueden mejorar.

Por eso, con su apoyo, pelearé otros cinco años por Asturias, por España y por Europa.

