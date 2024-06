Todo esto mete miedo

El mantra de la judicialización de la política lo repiten, por regla general, los políticos que aspiran a la impunidad. Últimamente el tono de la reclamación se ha elevado hasta el famoso lawfare, pidiendo que sean los propios votantes los que absuelvan a los imputados. El problema para los que pretenden socavar el sistema es que las urnas, en un estado garantista, no libran de delinquir sin un castigo. Los delincuentes querrían otra cosa. Lograr que la justicia no se politizase sería, en cambio, una buena noticia. La separación de poderes es fundamental en una democracia. Cada vez que el PSOE reclama al Partido Popular que acepte las reglas partitocráticas consensuadas durante años para repartirse y controlar el Consejo General del Poder Judicial el daño democrático es enorme. La justicia intervenida por los intereses de los partidos no puede conducir a nada bueno.

Estos días tenemos el ejemplo de un presidente del Gobierno que no duda en exponer a su esposa, imputada e investigada por la Fiscalía europea, como prueba de los bulos de la oposición y de una conspiración mediática. Nadie sabe cómo puede acabar todo esto; a Francisco Camps le dedicó 169 portadas "El País" y acabó absuelto de todos los delitos que se le imputaban. Con Begoña Gómez, sin tanta profusión, podría suceder lo mismo. Su marido y ella misma formando parte de un tándem, "Begoña y yo", se prestan al plebiscito de las urnas europeas. En este primer plano suicida del verdadero interés político, nada se discute sobre España y Europa, todo se centra en las figuras y en el victimismo. Sánchez aparcó la reivindicación palestina para dedicarse, como él mismo repite, a proteger a su mujer, que según parece renuncia a defenderse ella misma de las acusaciones para que sea el macho alfa el que se erija en protector de la pareja y de sus intereses particulares. La política avanza por los derroteros del populismo más asilvestrado. Mete miedo.

Suscríbete para seguir leyendo