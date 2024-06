El conejo de la LOREG

La Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, también conocida como LOREG por sus siglas, establece en su artículo 53 un periodo de prohibición de la campaña electoral que se limita a la jornada anterior a las elecciones. Ese día no está permitido difundir propaganda electoral ni realizar acto alguno de campaña. La ley no denomina a esas horas previas a la apertura de los colegios electorales jornada de reflexión. Tal denominación fue un invento mediático durante la Transición, un conejo de la chistera de cualquier príncipe de los ingenios que en este país abundan a base de reproducción por esporas. Como si cada hijo de vecino no tuviera bien reflexionado el voto desde hace semanas. El caso es que esa envejecida ley mantiene la citada prohibición y quien se la salte se expone a una multa, como le ocurrió a un director de periódico conservador de tirada nacional por publicar ese día una entrevista a la candidata Inés Arrimadas, que en gloria política esté.

La LOREG se aprobó hace casi cuarenta años, cuando apenas existían teléfonos móviles. Cuatro décadas después, el auge imparable de las redes sociales convierte en una ensoñación bienintencionada el respeto a la jornada de reflexión. A ver qué junta electoral es capaz de cribar si la prohibición de difundir propaganda electoral en las horas previas a los comicios se cumple en grupos de whatsapp o en plataformas como la que antes se llamaba Twitter, tan activa y encarnizada en la contienda política más militante.

Lo peor de ese anacronismo legal, que no existe en democracias tan avanzadas como la norteamericana, la británica o la alemana, donde resulta inconcebible que no se pueda pedir el voto hasta el último momento, es lo que supone de ataque innecesario a la libertad de expresión o de información, que quedan suspendidas durante 24 horas, como si la inmensa mayoría de los electores fueran incautos capaces de caer en celadas de última hora. Menos democracia sacramental y más autonomía de la voluntad es lo que hace falta.

