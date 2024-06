La salud pública y la individual

La detección precoz de enfermedades ejemplifica bien la diferencia entre salud pública y salud individual. Voy a intentar explicarlo con el ejemplo del cáncer de mama.

En la década de 1940 se observó que la radiografía de la mama podía descubrir cánceres incipientes, aún subclínicos. El razonamiento lógico funciona así: en ese estadio de la enfermedad el cáncer será más vulnerable al tratamiento de manera que se evitarán las muertes a las que la paciente está abocada. Pero no está claro que tratar antes siempre sea mejor y además el cáncer no siempre es mortal. Los hay que tienen un curso tórpido debido a su propia naturaleza y a las defensas que monta el organismo contra esa insurgencia. Porque el cáncer es una especie de escisión, un grupo celular que deja de aceptar las órdenes que rigen la obligada armonía celular del ser vivo. En su independencia está su propia muerte.

Así que la eficacia de la detección precoz de cáncer se mide en la reducción de la mortalidad, no en el incremento de la supervivencia que es una consecuencia inmediata de descubrir antes la enfermedad.

La mejor forma de saber si la mamografía realizada en personas asintomáticas reduce la mortalidad es mediante un ensayo clínico: a la mitad de un grupo voluntarias se les ofrece realizar, gratuitamente, una mamografía (y ,naturalmente, se les asegura que en caso de que el radiólogo sospeche un cáncer, se pondrán todos los medios para confirmarlo o descartarlo y en el primer caso se le ofrecerá el tratamiento más eficaz) y a la otra mitad nada.

Al final, pasados los años prescritos, se compara la mortalidad por cáncer de mama entre los dos grupos. Si es menor en el del cribado (de soltera, screening), se concluye que la oferta de mamografía a las mujeres del mismo grupo de edad reducirá la mortalidad en la misma proporción encontrada, casi siempre entre 20% y el 30%. Ese 20% o 30% no es el beneficio que la mujer que aceptó participar tendrá si el azar le produjo un cáncer de mama. Digo el azar porque la mayoría ocurren por mutaciones espontáneas poco influidas por el estilo de vida o exposiciones a cancerígenos. En ese caso, que una mujer que participa en el programa desarrolle un cáncer de mama, tendrá por lo menos un 85% menos de riesgo de muerte que las mujeres invitadas que prefirieron no participar y suponemos, no hacerse una mamografía.

Independientemente de si el cáncer se detecta en el estudio u ocurre en los dos años que trascurren entre mamografías, el llamado cáncer intervalo. Son cánceres que por su velocidad de crecimiento tienen de peor pronóstico.

Entonces, ¿porque se dice que con un programa de cribado de cáncer de mama se reduce la mortalidad entre el 20 o 30%? Porque esa es una realidad enturbiada por dos factores: la proporción de la respuesta y la contaminación en el grupo control. La regla es que cualquier intervención sanitaria que se examine mediante un ensayo clínico debe ser evaluada según intención de tratar, independientemente de si se acepta o no el tratamiento.

Imaginemos que ese medicamento cura en el 70% pero de los incluidos en el estudio solo lo tomaron, por la razón que sea, 80%, la eficacia observada será del del 56%. En cáncer de mama basta con una respuesta del 65%.

Ahora, imaginemos que en el grupo control hay mujeres que se hacen mamografía, bien porque se la oferta su médico o porque, inquieta, ella lo demanda. Supongamos que la hacen en la misma proporción que en el grupo invitado. La eficacia del cribado sería cero. Así que la eficacia en un ensayo clínico depende de tres cosas: su eficacia real, el grado de aceptación a participar y la proporción de uso de la intervención en el grupo control.

Aunque la explicación sea un poco complicada, espero que se pueda entender que una cosa es la capacidad de reducir la mortalidad por cáncer de mama en una población a la que se ofrece un programa de detección precoz con mamografía y otra cosa es qué puede esperar una mujer que acepte, o solicite, hacerse una mamografía periódica, en principio, cada dos años.

Para la sociedad, para la salud pública, esa intervención organizada conducirá a una reducción de la mortalidad de entre el 20% el 30%, más cuanto más alta sea la participación y cuánto menor sea históricamente el uso voluntario de mamografía. Sin embargo, la mujer de 50 a 70 años que se haga una mamografía cada dos años, sea en el programa o privadamente, reducirá su riesgo de muerte por cáncer, si tiene la mala suerte de desarrollarlo, por lo menos en el 85%.

