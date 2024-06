Estamos como queremos

El resultado de las elecciones europeas arroja tantas lecturas como uno prefiera hacer. Entre ellas está el lento desgaste que sufre el sanchismo, al que el Partido Popular diagnostica una cocción más lenta de la que quisiera y cabría esperar con las alarmas del delito encendidas en torno a la figura de Sánchez. Poco cambia, el panorama después de la batalla es el campo sembrado con los cadáveres de antes de haberla librado en las urnas. Cada vez más debilitado, Sánchez se enfrenta a las mismas dificultades de una legislatura fallida desde el primer instante en que se echó en los brazos independentistas para poder ser investido a costa de lo que fuera.

Yolanda Díaz no ha necesitado de aquellos impostados cinco días de reflexión del presidente del Gobierno para decir que se queda, inmediatamente después de hacer público que abandonaba el liderazgo de Sumar sin renunciar al sueldo de ministra, el coche oficial, el chófer y el piso. Es lógico que se sienta imprescindible, la ministra de Trabajo no hace otra cosa que cosechar éxito tras éxito en las elecciones: no la votan en su pueblo y la coalición que encabeza ha obtenido un nuevo fracaso en las urnas al lograr apenas unos cuantos votos más que el activista ultra Alvise. Ocupando como ocupa la segunda vicepresidencia del Gobierno de la cuarta economía del euro, nadie negará la notoriedad. Ayer, les dijo a sus votantes: "Tranquilos, que no me voy". La crisis en la izquierda extrema también se queda; Sumar seguirá restando o, en último caso, engordando el zurrón socialista.

A su vez, Sánchez continúa tirando de la famosa máquina del fango para tratar de contrarrestar el incendio familiar alrededor de la esposa y del hermano, investigados por corrupción. En el Parlamento catalán, con los votos telemáticos de los diputados prófugos y contradiciendo al Tribunal Constitucional, no han tardado en volver a vulnerar la ley, con la aquiescencia socialista. El camino para Puigdemont está expedito. Es la normalización prometida; estamos como queremos.

