Reconocimiento al Pueblu d’Asturies

LA NUEVA ESPAÑA acaba de homenajear al Muséu del Pueblu d’Asturies proclamándolo "Asturiano del Mes".

El Muséu nace de dos coyunturas: el desmantelamiento del territorio donde va a instalarse la siderúrgica Uninsa y, la principal, la existencia de un grupo de personas de querer asturianista, principalmente, Luis Argüelles, Luciano Castañón, José Avelino Moro, y una que a esa voluntad une su capacidad empresarial y ejecutiva, Luis Adaro. De esa confluencia nace en 1968 lo que será el recinto del museo, una serie de edificios y un conjunto de objetos trasladados allí a los que se sumará el Museo de la Gaita, impulsado en instalaciones del Ayuntamientu por su director Rafael Meré, y llevado allí en 1974.

A partir de 1992, fecha en que se hace cargo del Muséu Juaco López, la institución da un gran salto adelante, que es, en realidad, un giro notable: de ser fundamentalmente un espacio de recreo y contemplación con materiales más guardados que clasificados, comienza a incrementar exponencialmente sus fondos, organizarlos, catalogarlos, exponerlos y digitalizarlos. Los depósitos y donaciones que continuamente recibe son una fehaciente muestra de su buen hacer y de la confianza en él de la sociedad.

De ese éxito cabe atribuirle una parte importante a Juaco López, no solo por su labor interna, sino por su actividad incansable por Asturies. Personalmente, debo agradecerle el que haya mantenido en asturiano el nombre de la entidad, denominación que yo impulsé en la Xunta. Que mantenga la denominación y que no caiga en la ridícula tentación del bilingüismo, como si nos avergonzásemos del asturiano, o como si el resto de españoles fuesen analfabetos y no supiesen lo que dice.

Y, cómo no, el aplauso a las sucesivas corporaciones de Xixón, fuente fundamental de la financiación del Muséu, que no tiene más baldón que ese espantible edificio de entrada, fruto de aquel envío del señor Areces a la Expo-92 en Sevilla.

