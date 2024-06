¡Ustedes no son Alcaraz, recórcholis!

Cuatro horas y media de lucha en la final de Roland Garros es un buen espejo para que los líderes políticos, madrugadores de urna europea, matasen el tiempo metiéndose en el papel gladiador de contrarios.

Esperan la hora veintitrés a ver los resultados, su "cómo va lo mío" europarlamentario.

Tras cinco sets nadie quiso ser Zverev, al cambio Scholz, ni tan siquiera francés, donde el juego político inclinaba la balanza hacia Le Pen. Macrón azota la raqueta.

–"París bien vale una final de tenis", parecían decir los políticos españoles: "¡Ganamos!".

Ganaron todos. Desde "Se acabó la fiesta" hasta Irene Montero, cuyos carteles electorales abrazaban farolas con un halo celeste buscando el milagro. Hay fotos estampitas bastante menos místicas que la imagen de la candidata de Podemos, hoy eurodiputada, subió a los cielos.

Todas las sedes se aplaudían ganaran o perdiesen, quizás influenciadas por Carlitos.

Menos a Pedro Sánchez, al resto de candidatos les cantaban el preceptivo: "¡Presidente, presidente...!", típico del peloteo. A Pedro, ya lo saben, no le echan ni con agua caliente, felizmente.

¿Presidente de qué?

En este escenario poli-deportivo falta el señor Tezanos haciéndose un salto a lo Cristiano Ronaldo tras marcar gol, pero en propia puerta que así golea el CIS últimamente. No somos justos, al fin y al cabo la estadística no engaña, la sociología se quiera o no es una ciencia.

Tanto restregar el fango en las previas los unos y los otros, que tras el recuento de votos lo suyo sería salir con la camiseta sudada, rebozándose en la tierra batida.

Alcaraz, bastante más sudado, limpio de corazón y desfondado de esfuerzo se enfangó de tierra batida y alzó la copa triunfante.

Al contrario, todos los políticos salen impolutos, vencedores y levantan copas como si nada.

Con errores no intencionados, Yolanda Díaz es la única que arroja la toalla sin soltar la raqueta. "Yo sigo", y espero a las próximas europeas, no vivo sin Irene, parece insinuar.

Esa es la diferencia entre la política y el deporte: Alcaraz ensalzaba a su equipo deportivo –"somos una familia"–, cuando en la política lo que se utiliza es la familia para deshacer el equipo contrario.

Léase Isabel Díaz Ayuso o Pedro Sánchez, ambos con dos familiares de primer grado investigados.

Para enfangarse –en el mejor de los sentidos– hay que ser limpios de corazón, esforzados y con honestidad deportiva, algo que falta a los políticos.

¡Ustedes no son Alcaraz, recórcholis!

