Yolanda, Sumar y la división que resta

Yolanda Díaz deja la dirección de Sumar, agrupación que ha convertido en una resta a causa de la división creciente de la izquierda, pero el cero al cociente se mantiene en el Gobierno para asegurar la cifra mensual. Aferrarse a la poltrona es la manera menos digna de asumir una derrota, convertida en la muleta que tapa las maniobras arteras del trilero del cubilete.

En lugar de liderar una adición de votos, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha sido convidada de piedra a una sustracción de sufragios por parte del PSOE. Los apoyos que Sánchez ha conseguido en los recientes comicios a costa de su socia de gabinete le han permitido mantenerse a flote en el inicio de una ola que aún no ha llegado a la cresta.

A todo lo que pervive a la izquierda de Sánchez no le cuadran las cuentas. Al sudoku de Sumar y Podemos le faltan números y esa perversión aritmética provocada por la fractura se puede llevar por delante también a Izquierda Unida. No puede una aprendiz de brujo -permítaseme no utilizar el femenino para no herir susceptibilidades de género- obtener la calificación de hechicero de la tribu solo por haber practicado unos trucos de la caja de magia de Borrás. A Yolanda le toca hacer de faquir en un sillón de clavos.

No es tarea sencilla multiplicar los panes y los votos por arte de birlibirloque cuando el territorio ideológico no te reconoce porque te lo ha birlado el sanchismo. Frente a la maquinaria trituradora del PSOE, la frágil Sumar se antoja un barco de papel a la deriva en un charco. Las heridas políticas no sanan aplicando cataplasmas del botiquín de la Señorita Pepis. La gangrena reclama cirugía.

Yolanda Díaz puede que pase a la historia como la ministra de la última reforma laboral, la de febrero de 2022, pero ni siquiera ella es la protagonista principal de ese pasaje, sino un torpe diputado del PP que erró al votar y salvó a la gallega del naufragio. Es lo que hay, compañera; no cuela a estas alturas disfrazar de Armani un comunismo trasnochado.

Suscríbete para seguir leyendo