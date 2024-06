España, como siempre diferente: en las recientes Elecciones toda Europa, especialmente los países tractores (Alemania, Francia e Italia), ha votado soberanismo menos España que sigue apoyando el bipartidismo convencional, algo inédito. Es por eso que, aquí, las soluciones vendrán cuando los problemas ahoguen. Pienso, que la reacción se producirá a la desesperada con ajustes duros para evitar la gangrena social y económica. Se acabará aplicando una especie de plan de "salvación". Un plan para intentar que España deje de ser una rémora que dificulta la reconstrucción de la "nueva Europa". Pero... ¿qué habrá que hacer entonces? Motosierra para que el Estado tenga más ingresos que egresos y aplicar políticas de activación económica de marco liberal. Bajar todos los impuestos a la mitad y subir al doble la inversión en innovación, y alguna cosa más. Mejorar la competitividad de la mano de la tecnología y del libre mercado. Cero impuestos a los emprendedores. Prescindir de la mitad de los políticos y suprimir la burocracia "idiota" para acelerar la inversión. Cambiar el plan educativo con competencia, sustancia intelectual y de acuerdo con la empleabilidad del futuro. Valorar la sanidad con mejores salarios y mejor gestión. Liberalizar el suelo para promover vivienda asequible. Planes hidrológicos intercomunicados entre provincias. Soberanía alimentaria y energética. Recursos para una justicia más ágil y segura. Más proactividad, familia, conciliación maternal, tradiciones, historia y honestidad. Pero… ¿de dónde va a salir el dinero para este "utópico" plan? Partimos de una hipoteca de dos billones de euros en deuda pública, una mochila heredada para cada uno de los niños españoles (si los hubiere) de cuarenta mil euros, una verdadera tragedia de la que pocos quieren hablar que carga de irresponsabilidad a aquellos que "solo se preocupan de lo suyo y los que vengan detrás que arreen". Necesitamos mucho dinero, y tendría que venir de podar lo superfluo con la "motosierra". No hay otro camino: cortar por lo sano o no quedará nada sano. A saber. Un informe calcula que sobran 1,5 millones de empleados públicos: 67.000 millones al año. En España hay un asalariado público por cada 4,9 ocupados en la economía privada. En total, 3,6 millones de trabajadores del Estado los cuales 1,5 serían excedentes, y cobrarían un 45% más de la media que sus homólogos en el sector privado. Esta es una de las conclusiones del Informe publicado por CEU-CEFAS. Un informe que pone énfasis en el gasto público y en la presión fiscal que se han disparado en España "para comprar votos y pagar redes clientelares por vías como que haya muchos más empleos públicos de los necesarios". Por otra parte, y siguiendo la pista de los recortes a lo supervacáneo, nos encontramos con el Instituto de Estudios Económicos –think tank de la CEOE– que estima que "la economía española podría reducir su desembolso en un 14% y seguir ofreciendo el mismo servicio público". Ello supondría –a día de hoy– un ahorro que se aproximaría a los 70.000 millones de euros. El IEE dice, además, que esta situación sitúa a España muy por debajo del índice de eficiencia del gasto público respecto a la media europea. A lo que habría que añadir la información de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que pone bajo la lupa unos 30.000 millones en "subvenciones públicas ineficaces e ineficientes debido a la falta estrategia en el diseño de las políticas públicas, de coordinación entre administraciones y la ausencia de rendición de cuentas desde el punto de vista de resultados" que matan el ingenio y permiten que los ineficientes subyuguen a los eficientes. Y para acabar con el bosque del despilfarro, acaba de salir a la luz la información: "el Estado absorbió el 80% los fondos europeos mientras se dispara la deuda". Según ha desvelado el Instituto Juan de Mariana a través de su informe "sólo 20.000 millones de euros de los 163.000 millones prometidos han llegado a la economía real". Habrá que afilar la motosierra, no solo para prosperar, sino siquiera para sobrevivir.

