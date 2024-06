La razón, en el desguace

No es simplemente que el sistema quiebre, asistimos a un desguace de la razón de ser democrática sin precedentes. La Fiscalía General ha decidido imponer a los fiscales del 1-O la orden, según ellos improcedente y lesiva de la ley, de aplicar la amnistía a los casos de malversación para que no solo la impunidad del delito recaiga en los golpistas sino también en los mangantes. No hay que asombrarse, es el mismo García Ortiz que anima a los suyos a defender a Begoña Gómez cuando esa no es precisamente la misión de los acusadores. Apenas hace nada leí una reflexión de cómo Biden respeta el proceso judicial contra su hijo en contraste con la actitud soliviantada de Sánchez en el caso de la imputación de su esposa por corrupción. Lo que un político demócrata debe hacer ante una situación de estas características no es rebelarse contra la justicia, sino expresar su confianza en ella al mismo tiempo que en la inocencia de la persona acusada. Si se trata de un familiar, con más motivo.

Volviendo a la Fiscalía General, García Ortiz es el mismo que dio la orden imperativa a la fiscal superior de Madrid de difundir los datos secretos del novio de Ayuso, algo que por su gravedad solo parece pertenecer al oremus de una persona tan desesperada como ajena al cargo que desempeña. Corresponde también a la desintegración del sistema y de sus instituciones la sospecha que recae una y otra vez en los pronósticos del CIS que Tezanos retuerce a su manera para inducir el voto, más que para predecirlo. Fracaso tras fracaso, mientras otros sondeadores de la opinión pública más o menos dan el clavo, este personaje achaca los errores de sus vaticinios a que no se entienden las encuestas que difunde. Es decir, los encuestados son tontos, y quienes interpretan el resultado, imbéciles. Yo creo que García Ortiz, si no fuese como es, debería presentar una querella contra este profeta llamado Tezanos por prevaricación.

