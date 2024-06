Un formidable hospital que ha de seguir avanzando

El décimo aniversario de la apertura del nuevo HUCA es un momento idóneo para recordar, en primer lugar, a toda la gente que intervino en el proceso. Con más o menos acierto, como pasa siempre en estos casos, pero con entrega y voluntad de servicio público. También es un momento idóneo para que las nuevas generaciones perciban un ejemplo de que el futuro se construye a veces con mucho sacrificio por las resistencias que hay que vencer y las dificultades que surgen. Sin embargo, es posible lograr un proyecto de mejora que satisfaga las necesidades de la población en el ámbito sanitario, como sucede en este caso.

También se impone una reflexión que debe partir de un análisis de la situación actual del hospital y debe conducir a una estrategia de mejora continua basada en la calidad y la innovación. Partíamos de tres hospitales, de tres organizaciones con elementos de conexión pero que en muchos casos vivían de espaldas entre sí, con un equipamiento obsoleto y problemas económicos de renovación.

En el año 2002 me tocó hacerme cargo del HUCA. Me encontré con una situación de obsolescencia importante en los equipamientos. Crear un equipo directivo fue difícil porque acababan de cerrarse las transferencias autonómicas y había cierto grado de desconfianza e incertidumbre sobre el proceso. Se logró y abordamos el plan funcional para la construcción del nuevo HUCA. Se abrió un proceso participativo que se gestionó bien. La gente del hospital, así como los usuarios, participaron de forma satisfactoria. Los primeros diseños del proyecto base arquitectónico no nos satisficieron y tuvimos que rectificar bastantes elementos y producir relevos en las empresas que ayudaban al mismo.

Paralelamente hubo que abordar un plan en las antiguas instalaciones del hospital, con edificios muy deteriorados, para que aguantaran el proceso de construcción del nuevo recinto bajo criterios de funcionalidad, seguridad y confort. También procedimos a la incorporación de nuevas tecnologías de diagnóstico así como a la incorporación de nuevos servicios y a la organización de nuevos procesos asistenciales, con el añadido importante de las nuevas formas de gestión, esencialmente la gestión clínica.

Afortunadamente, el diseño recogió la nueva organización que hoy nos ha servido de base, entre otras cosas, para un buen diseño de plan de reforma del Hospital de Cabueñes, de Gijón. Un hospital en grandes espacios donde se daba un gran impulso al área ambulatoria que hoy lleva el nombre –desafortunado a mi juicio– de consultas externas, y que es algo más, pues incluye las zonas de diagnóstico y tratamiento ambulatorio. También se organizó finalmente un área específica de investigación que acoge las estructuras que teníamos dispersas en el complejo de El Cristo.

En definitiva, pienso que hoy tenemos un hospital del que debemos estar orgullosos, que ha resistido muy bien el test de estrés que supuso la pandemia de covid-19 y que tiene posibilidades de expansión tanto en el propio edificio como en los terrenos colindantes según marquen los requerimientos de futuro.

Por otro lado, considero que habría que detenerse a pensar cuál debe ser el estilo organizativo que debe adoptar el HUCA para mejorar y encarar el futuro. Pienso que debe definirse un nivel de concentración o desconcentración de la toma de decisiones en el ámbito del Servicio de Salud (Sespa) y clarificar el mapa sanitario, no solamente en cuanto a las áreas que debe haber, sino en la organización que debe darse a estas áreas, tanto en el ámbito asistencial como de gestión. Desde mi punto de vista, tiene que ser una organización basada en la gestión integral de servicios sanitarios sobre base poblacional.

Ello significa que habría que proceder en cuatro líneas fundamentales de integración en las que, por falta de espacio, no me es posible detenerme, pero que paso a enunciar: 1) Integración funcional, en cuanto a la utilización de procesos comunes transversales a todas las estructuras sanitarias del área de salud, como es el sistema de información. 2) Integración de procesos, basada en la gestión por procesos con elementos clave que lo ayudan, como el abordaje a uno de los grandes retos que tenemos delante: las enfermedades crónicas. 3) Integración de profesionales, con un sistema de gestión por competencias. Y 4) Una gestión integrada.

Tenemos una formidable plataforma que ha costado mucho sacrificio y muchos años de trabajo, que ha tenido que vencer muchas resistencias y que debemos cuidar. Hemos de seguir avanzando, porque si no se avanza se retrocede. Este es el reto a mi juicio que el hospital tiene al futuro.

Terminaré recordando a las personas que considero claves, dentro de las muchísimas que trabajaron en este proceso de construcción de un nuevo hospital como organización y como elemento físico. Son dos presidentes del Gobierno de Asturias, Juan Luis Rodríguez-Vigil y Vicente Álvarez Areces (ya fallecido); Ignacio Riesgo, que abordó la fusión de los hospitales de El Cristo en momentos muy difíciles; José María González Gancedo, que fue secretario general técnico de la Consejería de Salud; y Jesús Menéndez, arquitecto y jefe del servicio de obras de la Consejería. Sin ellos, no creo que el HUCA, la nueva estructura del hospital, hubiera podido vencer las dificultades que tuvo que vencer. Vaya para ellos desde aquí mi agradecimiento.

