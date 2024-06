Caca de la vaca

No sé si a usted le pasará lo mismo. Cada noche pongo en funcionamiento la Smart TV con el ánimo de disipar otro día de pocas alegrías y la acabo jorobando. Encendido el maligno tengo la sensación de que irrumpe en mi espacio desde la pantalla un torbellino de ofertas audiovisuales que me arrinconan junto al gato. De nada me sirve el mando a distancia, la invasión bárbara es potente e indiscriminada, y yo pulso un botón, luego otro y otro, con frenesí, hasta que siento mareo, opresión en el pecho y la cabeza me da vueltas y caigo rendido en el sofá. Y no digamos cuando atacan con misiles contraseña, suscríbase, verificaciones, códigos en SMS y la p… que lo parió. La vida no debiera complicarse de esa manera. Resignación. Así que, nos guste o no, condenados estamos a navegar en medio de esa ruleta de cuadraditos ilustrados de luces epileptógenas hasta que, si la fortuna te sonríe, topas con algo que merezca la pena. Y esa es la segunda parte, que poco o muy poco la merece. Lo habitual, tal es mi caso, es retornar al lugar de origen, quiero decir al tedio de las cadenas oficiales, y me apijoto con el reality de turno o un informativo, que vienen a ser la misma cosa.

Anoche me lancé y abrí un cuadradito. Di con una peli. Me animó el elenco de actores de primera línea y decidí echar un vistazo. Digo: Carmen Machi, Antonio del Valle y Julián Villagrán. Un título: "Tratamos demasiado bien a las mujeres". Me gustaría hacerles un spoiler. Imposible. En el minuto 36 me planté con el más contundente argumento: ¿qué hice yo para soportar este bodrio? Maquis contra guardia civil en un pueblo nevado. Una dama franquista que estrena traje de novia y se cepilla, cepillar de matar, a medio comando de fugaos. La acción trascurre en una oficina de correos, tiros a mansalva y sangre a hectolitros. Y lo peor, pretendían sus directores hacer del drama de la postguerra una comedia. Eso lo hizo Berlanga, que nos hizo reír y llorar. El humor cuando se cuela en temas tan comprometidos como lo es una guerra debe rebosar inteligencia por los cuatro costados. Insisto, Berlanga. Y nunca, bajo pena de excomunión, pretender la risa del espectador ridiculizando acciones y personajes de nuestra reciente historia épica. El humor no nace del ridículo. Los maquis no se merecen este recuerdo absurdo, carente de chispa y aburrido.

Lo dicho, volví al informativo y me entretuve con el peloteo de descalificaciones de cada día. Debieran contratar a nuestros políticos para la serie.

