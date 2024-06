El aire fresco de la motosierra

No será fácil que en España ningún político se atreva a predicar en campaña electoral los bienes que reporta al interés general la motosierra, en realidad la única propuesta de fondo de Milei en Argentina. La motosierra consiste simplemente en recortar a la brava el Estado, en cuanto expresión supuestamente del socialismo. La gente sabe más o menos por aquí que el Estado (o sea, entre otras muchas cosas, la sanidad, la educación, la cultura pública, el seguro de paro, la asistencia social o cierta seguridad ante el futuro, pensiones incluidas) es lo único que al final tiene la gente que no tiene nada, y existe gracias al esfuerzo y la contribución de todos. El "aire fresco" que según Ayuso trae Milei a España es sin más un aire arcaico, viciado y pútrido. O mucho me equivoco o aspirarlo a su lado, como si fuera el suyo, al final no le hará ningún bien a la "baronesa".

Suscríbete para seguir leyendo