Cualquier persona con notoriedad pública, en una sociedad tan mimética por efecto de las redes, tiene una grave responsabilidad, la sienta o no y le sea exigible o no. Es la de cuidar el estilo. Si el liderazgo social es ocupado por gente de insulto fácil y estilo bronco, nadie dude de los efectos devastadores sobre el público, que tenderá a hacerse bronco e insultante. Hay gente de estilo bronco en la política, los medios, el deporte y el mundo de la cultura, con las redes como amplificador. En una sociedad polarizada el riesgo de invasión por el estilo bronco es mayor, pero tampoco es inevitable. Se habla ahora, aunque dudo que cuaje, de un acuerdo sobre el Consejo del Poder Judicial, el Banco de España y RTVE. Si en la agenda de esas reuniones se incluyera un pacto para no insultarse y para condenar el insulto se habría dado un paso de incalculables consecuencias.

