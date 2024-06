28 de junio con orgullo y derechos en el trabajo

El lema del Día del Orgullo LGTBI este año es la educación, ahí empieza todo. La educación en diversidad es la herramienta para cambiar el mundo, para que deje de ser LGTBIfóbico. El Día del Orgullo LGTBI, el mes del orgullo, lo es de denuncia y reivindicación.

Denunciamos el incremento de los discursos LGTBIfóbicos por parte de la derecha y la ultraderecha en las instituciones, fomentando el odio hacia las personas LGTBI. Si no se toman medidas a tiempo estaremos dando cobertura institucional a la discriminación y al odio en general y la LGTBIfobia en particular. Estos discursos y actitudes LGTbifóbicas se trasladan a todos los ámbitos de la vida, y por supuesto, al entorno laboral.

El 50% de las personas LGTBI han sido agredidas verbalmente en sus entornos laborales. El 55% de las personas trans, queer o no binarias han sido rechazadas, directa o indirectamente, en entrevistas de trabajo. El desempleo en las mujeres trans mayores de 45 años supera el 80%. El 51% de las personas LGTBI vuelven al armario en sus centros de trabajo. Cifras terribles, inasumibles, de obligada reversión. Una sociedad que trata así a sus miembros se degrada por sí sola.

Reivindicamos las medidas pendientes en el ámbito laboral para alcanzar la igualdad real y efectiva y la no discriminación de las personas LGTBI.

El 26 de junio se firmó el acuerdo tripartito entre agentes sociales, empresarios y Gobierno de España de desarrollo reglamentario del artículo 15 de la Ley trans y LGTBI, y conllevará:

–La implantación de los Planes LGTBI en las empresas de más de 50 trabajadores.

–El desarrollo del protocolo contra la LGTBIfobia y del protocolo de acompañamiento a personas trans.

–Formación a las plantillas para evitar sesgos discriminatorios en los procesos de selección, promociones y mejoras en el centro de trabajo.

–El pleno desarrollo de la Ley de Empleo para facilitar el acceso al empleo a las personas del colectivo LGTBI especialmente vulnerables.

–La consideración de la LGTBIfobia como un riesgo psicosocial.

UGT Asturias va a exigir la máxima celeridad en la puesta en marcha de los planes LGTBI y protocolos en las empresas y en los centros de trabajo.

En el ámbito del Principado de Asturias exigimos la aprobación de una Ley LGTBI para nuestra comunidad autónoma, incluir medidas para las personas LGTBI en la próxima Concertación Social del Principado de Asturias y ampliar las funciones del Observatorio Asturiano contra la LGTBIfobia dotándolo de una cartera de prestación de servicios.

No nos equivoquemos, las personas LGTBI no buscan ningún privilegio, simplemente tener los mismos derechos que todas las personas, y no nos olvidemos que estamos hablando de Derechos Humanos.

También son días para celebrar y festejar que estamos aquí, que seguimos luchando, que somos tan parte de la sociedad como lo son quienes nos quieren expulsar de ella. Porque la alegría, la positividad y la resilencia son nuestra seña de identidad, ¿cómo sino habríamos llegado hasta aquí?

En palabras de nuestro querido Pedro Zerolo, "En su modelo de sociedad no quepo yo, en el mío si cabe usted".

Feliz día del Orgullo LGTBI, feliz lucha!!!

