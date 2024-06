Las princesas toman las armas

Casi cuarenta años ha necesitado la princesa Zelda para empoderarse. Por primera vez, desde que en 1986 Nintendo lanzó "The Legend of Zelda" ("La leyenda de Zelda), la princesa que da nombre al popular videojuego empuña la espada y se hace cargo no solo de su propio "score", sino también del destino de su caballero andante, el joven elfo Link. En la nueva entrega de la saga, Zelda tiene una misión y es salvar a quien ha sido su salvador durante las últimas décadas.

El ejecutivo de Nintendo que ha anunciado el lanzamiento del videojuego, el próximo mes de septiembre, ha dado a entender que, más que a las armas convencionales, la princesa Zelda recurrirá a talentos más sofisticados que la fuerza bruta y que para salvar los obstáculos y avanzar en la partida usará, sobre todo, su inteligencia.

Hasta ahora "The Legend of Zelda" había avanzado de la mano del guerrero y defensor de la princesa. Era él quien salía en ayuda de la dama y de su reino, Hyr ule, a enfrentar retos y acertijos, para derrotar al malvado Ganondorf. Eso va a a cambiar. La semana pasada el productor de la saga, Eiji Aonuma, anunció, a través de un vídeo difundido por Nintendo, que en esta ocasión Zelda deberá hacerse cargo de la situación. En un avance del juego, se ve al aguerrido Link desaparecer en una grieta que se abre a sus pies, y a la princesa Zelda saliendo al rescate de quien, durante décadas y en distintas versiones, ha sido su valedor.

La nueva entrega de "The Legend of Zelda" se titula "Echoes of Wisdom" ("Ecos de sabiduría"), precisamente en alusión a la astucia de su protagonista. En el universo ideado Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka, los diseñadores del videojuego, la princesa Zelda es una encarnación de una suerte de diosa de la sabiduría y está dotada con poderes extraordinarios como la precognición y la telepatía, incluso es capaz de teletransportarse. A pesar de estar sobradamente capacitada y preparada, siempre esperaba a que su héroe saliera en su ayuda.

En los 40 años transcurridos entre la primera aventura de Zelda y esta que saldrá en otoño, el mundo ha cambiado mucho, y no solo en la realidad paralela de los videojuegos.

