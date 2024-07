FADE: un enfoque desfasado que ignora los derechos laborales

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) parece anclada en un discurso del siglo pasado, centrado en hacer competitivas a las empresas a costa de no subir los salarios, no reducir las jornadas laborales y limitar los derechos de los/as trabajadores/as. No tienen reparos en menospreciar nuestro sistema público de salud o en afirmar que la clase trabajadora simplemente no quieren trabajar. Sin embargo, evitan hablar de problemas reales como el envejecimiento de la población, la imposibilidad de realizar ciertos trabajos a partir de los 60 años debido a su riesgo físico, la necesidad de coeficientes reductores en profesiones como la ayuda a domicilio, construcción… y la creciente incidencia de problemas de salud mental, especialmente tras la pandemia de covid-19.

Problemas Ignorados.

No reconoce que hay accidentes y enfermedades laborales que aún no están debidamente reconocidas por nuestro sistema de prevención de riesgos laborales. Tampoco aboga por más recursos para atender estos riesgos, ni por más evaluaciones y análisis de clima laboral dentro de las empresas. La precariedad laboral con jornadas interminables y el abuso de horas extraordinarias en algunos sectores son temas que prefiere ignorar, enfocándose exclusivamente en las bajas médicas y altas, insistiendo en que sean gestionadas por las mutuas.

Un enfoque económico deshumanizado.

El análisis se basa únicamente en el impacto económico, priorizando la reducción del tiempo de baja médica para maximizar las ganancias, sin considerar la salud y bienestar de los trabajadores. Este enfoque está claramente desfasado: es decir, utilizar, jugar, manosear la palabra absentismo de manera interesada cuando todo lo que no sea trabajar es absentismo y todos los derechos de los trabajadores que nos han costado tantos años conseguir para ellos es absentismo. Afortunadamente, en Asturias los sindicatos, las/los trabajadoras/es, las empresas y el Gobierno avanzan en una dirección distinta.

Innovación y productividad, el camino a seguir.

En Asturias, se habla de hacer competitivas a las empresas a través de la mejora de la productividad y el aumento de la inversión en investigación e innovación, tanto en el ámbito público como privado. Recientemente, se ha anunciado la creación de un nuevo centro tecnológico para la industria de defensa que generará numerosos puestos de trabajo y posicionará a Asturias como un referente competitivo en este sector.

Un futuro sostenible y digital.

Asturias sigue comprometida con la des carbonización y la digitalización de su tejido productivo, enfocándose en un modelo productivo sostenible y competitivo. Este camino incluye la transformación digital de pequeñas empresas y el compromiso con una producción eficiente y energéticamente responsable.

Dejando atrás el pasado.

Es crucial abandonar los discursos obsoletos sobre absentismo y enfocarse en temas relevantes como la innovación, la investigación, la productividad y la eficiencia energética. En Asturias se está avanzando en esta dirección, con la colaboración de empresas, sindicatos y el Gobierno, alejándose de la visión limitada de la FADE y trabajando para un futuro más próspero y justo.

