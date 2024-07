Lo de Francia mete miedo, ¿o no?

Escribo esto, como otros días electorales, antes de conocer resultados. En todo caso, como no sabía la hora en que habría datos, pinché por la mañana en Google "resultados Francia a qué hora" y me salió una ristra de noticias sobre partidos de días anteriores de la Eurocopa, muy al fondo de las cuales aparecía una sobre las pasadas elecciones europeas. De Francia nada. ¿No hay hábito aquí de ponerse nervioso en las elecciones a dos vueltas hasta la segunda, Francia aún nos cae lejana o la extrema derecha ya no mete miedo? Pongámonos en la última hipótesis. Si la extrema derecha ya no metiera miedo, ¿sería un problema solo para los partidos moderados de derecha e izquierda, que no reclutarían el voto del miedo, o también para la extrema derecha, siendo como es el miedo su alimento y su praxis? Preguntas que me hago, para hacer tiempo en la espera. ¿Será que como demócrata yo sí lo tengo?

