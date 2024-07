Libres y genuinos

El calor iba desapareciendo de las raíces de Madrid y los 2800 espectadores que abarrotaban las Noches del Botánico de Madrid se redimieron tras la salida de «The Pretenders». Con un lacónico «Hola» empezaron a sonar los acordes de «Let the Sun come in», de su último disco «Relentless». Pero la noche estaba para clásicos de las últimas décadas y se fueron desgranando «Kid» o «Message of love». Hasta que llegó la monumental canción dedicada a la madre «Hym to her», con dedicatoria incluida a Pedro Almodóvar. Ante la pregunta de la cantante Chrisiie Hynde «¿Quién quiere bailar?» vino la célebre «Back on the chain gang» y con «Don’t get me wrong» el público acabó de prender la mecha.

Hynde se mantiene esbelta ante el micro con su mirada impertérrita y cristalina sabiendo mantener la cadencia. Sonrió con el resultado de la selección española de fútbol e invitó a salir del armario en la semana del orgullo gay. Estuvo bien rodeada del guitarrista James Walbourne, que supo llevar el peso del concierto y tuvo instantes colosales. El resto de la banda se mantuvo genial y elegante custodiando el arrebatador sonido.

«Al público se le eriza el pelo como a chicas» comentó la cantante, poco después sonó la grandiosa «I’ll stand by you», manos y móviles en lo alto. Una exhibición vocal de Chrisiie Hynde en «Mistery Achievement» cerró el concierto con una voz radiante e intemporal. A raíz de la edad del público cabe pensar que muchas nuevas generaciones han de conocer todavía grupos afinados como ellos.

El calor fue amainando en Madrid. «The Pretenders» ya habían hecho la noche suya.

Suscríbete para seguir leyendo