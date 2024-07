Turismo, conciencia y responsabilidad

Alex Avello (@alexavellop) es Divulgador marino

Mi madre siempre dice que aprendí a nadar antes que a caminar, a jugar con las olas y a saltar de roca en roca. Desde que era pequeño, de una u otra manera, siempre he sabido que mi vida estaría ligada a la naturaleza, al océano, a los animales y, sin aún yo saberlo por aquel entonces, a la conservación de todo ello. Mi camino siempre ha transcurrido bañado por mi admiración hacia el azul y mi pasión por todas las especies animales que habitan este planeta. He viajado por cuatro continentes, me he zambullido en tres océanos y he contemplado y aprendido de la naturaleza en su estado más puro y natural.

Creo que el haber nacido aquí, en Asturias, siempre ha influido en el camino que decidí pisar fuertemente. Hoy me acompañan un sinfín de recuerdos, las playas que me vieron crecer, coger mis primeras olas y sumergirme en busca de cualquier atisbo de biodiversidad. Las montañas y bosques que me enseñaron a respirar, a fortalecer mis piernas descubriendo rincones mágicos y a poder explicar el verdadero significado del color verde.

Asturias cuenta con una riqueza de flora y fauna que la hacen posicionarse en uno de los puestos más altos en cuanto a biodiversidad a nivel nacional. Las características distintivas de la vegetación y la vida animal en la región hacen que merezca la pena conocer sus entornos naturales. En cuanto a la flora, podemos encontrarnos con hayas, robles, castaños, brezos, etc. En cuanto a la fauna, podemos encontrar osos pardos, lobos ibéricos, nutrias, buitres leonados, salmón atlántico, etc. Todo esto sumado a sus más de 350 kilómetros de costa salvaje, la convierten en un destino vacacional deseable.

Asturias se ha convertido en un referente en cuanto al turismo no solo a nivel nacional, sino también internacional en estos últimos años. El Instituto Nacional de Estadística calcula que 2023 terminó con más de 2,7 millones de visitantes y 6,6 millones de estancias y que, este 2024, será aún mejor. Estas cifras representan subidas del 13,7% y del 9,5%, respectivamente, respecto a 2022, ejercicio en el que se habían registrado los máximos históricos hasta ahora. Además, se ha alcanzado un nuevo hito en el turismo internacional, que ya representa el 22,2% del total y el 18,5% de las estancias. En 2023 visitaron el Principado 614.585 turistas extranjeros que generaron 1.236.800 pernoctaciones. Estas cifras suponen incrementos del 35,7% y de casi el 27%, respectivamente.

Como ya subrayara la vicepresidenta Gimena Llamedo, "2023 ha sido un año de récord. En tan solo diez meses superamos todos los indicadores precedentes y 2024 apunta a que será aún mejor. Será el año de la consolidación turística del Principado como destino de calidad". 2024 representa la gran revolución de la conectividad para el turismo asturiano, con más conexiones aéreas que nunca y sumando la alta velocidad.

Turismo insostenible, cifras in crescendo, Airbnbs frotándose las manos, medidas y protecciones de papel… Creo que, para todos los asturianos, es inevitable preguntarnos, ¿seremos capaces de gestionar el equilibrio entre el turismo y la preservación de nuestros ecosistemas? ¿Seremos capaces entre todos, los de casa y los de fuera, de tomar la conciencia y responsabilidad necesarias para saber disfrutar y cuidar de este hermoso Paraíso Natural?

