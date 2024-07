El fin de una era caótica

La última era del conservadurismo llegó a su fin en el Reino Unido con una derrota aplastante que algunos pretenden ver como purificadora después de demasiados años de incompetencia despreocupada por parte de políticos de un mismo partido. Por lo que leo, el hecho de que los votos tories se dispersaran de manera abrumadora en otra dirección no quiere decir, sin embargo, que los británicos hayan girado de manera tan masiva hacia la izquierda como parece; digamos que se traduce en un estallido de repulsa contra unos gobernantes cansados y fracasados, a espaldas de los electores, y cuya última obra consiste en un encarecimiento del coste de vida como hace tiempo no se conocía. De ello ha resultado una mayoría asombrosa: el desquite de unos ciudadanos que tienen muy claro lo que no quieren pero que probablemente continuarán divididos en lo que quieren, y que sospechan que ningún político pueda ser capaz de dárselo en estos momentos. Pero había que castigar la incompetencia y pasar página.

Los laboristas de Starmer han prometido respuestas al caos y una vida mejor. El líder del cambio británico pronto comenzará a ser presionado desde dentro del propio partido que no quiere desaprovechar una mayoría única por primera vez después de catorce años y con ella todo lo que se puede llegar a conseguir. Starmer parece un tipo templado; entre los rasgos que lo definen no se encuentra precisamente la audacia. Tiene por delante una tarea enorme y no tardarán mucho en pronunciarse los que piensan que entre él y algunos conservadores la diferencia no es demasiado grande. Sunak, a su vez, encarna el peor resultado tory en la historia de unas elecciones generales. Con la apatía que le caracteriza ha asumido la responsabilidad de la derrota. Sin embargo, no se le puede considerar el único culpable del gigantesco desastre, toda vez que la decadencia conservadora se ha fabricado nada menos que con cinco primeros ministros en los últimos ocho años.

