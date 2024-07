Elogio de la amistad (en los tiempos que corren)

Hoy es casi imposible acercarse a la sección de novedades de cualquier librería sin que nos encontremos con libros que prometen revelarnos el arte de vivir como un estoico, ideas para pensar como un estoico y construir una vida resiliente o cómo dejar de preocuparte para ser un estoico en tiempos resilientes (otra vez, qué cruz); y la mejor oferta del momento: noventa días para descubrir la paz interior y vivir con tolerancia, compasión y propósito. O algo así. A veces me imagino a estos estoicos que se venden hoy como un frasco especial del tenderete de un viejo buhonero, junto a crecepelos infalibles y elixires secretos que prometen la revitalización de potencias perdidas. Sin embargo, nada o casi nada se encuentra en las librerías sobre el antagonista "mortal" de los estoicos, la escuela del Jardín (algo parecido a un carmen granadino), la escuela de Epicuro, uno de los filósofos más apasionantes, revolucionarios y actuales, aunque vivió hace veintitrés siglos. Es cierto, pero con matices, que Epicuro recomendaba retirarse al jardín entendido como espacio privado donde practicar la filosofía y la amistad y alejarse de los asuntos políticos (de la polis, de la ciudad). Y en este aspecto, Carlos no era epicúreo porque de sobra es sabido, y así ha sido reconocido y elogiado desde que cogió su último tren, que toda su vida pública estuvo dedicada a propiciar la buena vida de esa creación genial de los griegos clásicos, las ciudades centradas en el ágora, en la plaza pública, en la plaza común, en el bien de todos. Carlos ya no puede saberlo, pero nos abandonó viajando en transporte público entre las dos ciudades en las que y por las que trabajó toda su vida, entre Avilés y Oviedo.

Carlos tampoco era un estoico, a pesar de que cuando la vida lo colocó ante uno de los peores miedos, lo afrontó con admirable estoicismo en el sentido que hoy el Diccionario de la Real Academia le da a esta palabra, "fortaleza o dominio sobre la propia sensibilidad", que en absoluto debe confundirse con imperturbabilidad, pues "fortaleza" y "dominio" conllevan un gran trabajo interior, lo cual, de paso, define la buena calidad de una persona.

Pero Carlos fue sobre todo un epicúreo. Hace ya más de dieciséis años que la Universidad de Oviedo, tan querida por Carlos, se quedó sin un profesor extraordinario de Filosofía Griega –y no solo–, fuera de serie en todos los aspectos, Santiago González Escudero. Él enseñó, en la teoría y en la práctica, a generaciones de estudiantes afortunados, me incluyo, qué era el epicureísmo. Y para Santiago, la mayor enseñanza de Epicuro y de toda la filosofía hoy se lee en la placa que da su nombre a un aula de la Facultad de Filosofía y Letras, la Máxima Capital 27: "De los bienes que la sabiduría procura para la felicidad de una vida entera, el mayor con mucho es la adquisición de la amistad". De otros bienes, que, como Santiago, sé que Carlos también atesoró a lo largo de su vida, no me corresponde a mí decir ni una palabra, especialmente porque, aunque podría, no sería capaz de mejorar las palabras que su hija Cristina expresó por ella y por Luisa, Jorge y Javier. Lo que sí puedo decir es que Carlos no sabía ni una palabra de Epicuro, lo aseguro, pero doy fe de que toda su vida fue un epicúreo integral e íntegro (y no solo porque le bastaba, como al filósofo griego, un vaso de vino y un trozo de queso con amigos para darse un banquete, lo que indica sobre todo sencillez), un epicúreo que valoraba la amistad como uno de los bienes indiscutibles para la felicidad de toda una vida, y, en este sentido, Carlos fue un sabio auténtico, un sabio epicúreo. Pero si tuviese que escoger una única palabra para definir a Carlos desde los más de treinta años de amistad que compartimos casi a diario (no es una forma de hablar), no lo dudaría ni un segundo: Bonhomía.

