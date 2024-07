Hay algo que no entiendo

Soy un ignorante. Como lo oyes. Y mi ignorancia no tiene límites. Me doy cuenta cuando entro en algunas redes o enciendo la televisión y me encuentro con multitud de personas que lo saben todo de todo. Nada se escapa a su oceánico conocimiento. Son enciclopedias vivientes. Seres que no parecen de este mundo, tal es la suprema inteligencia y el abrumador control de la información que atesoran.

Es decir: hay gente que tiene una ocupación principal y luego, en su tiempo libre (muchísimo si nos fiamos de la alta frecuencia con la que exhiben sus saberes) se dedica a ser vulcanóloga, crítica de cine o literatura o música, politóloga, experta en Fórmula 1, entrenadora de fútbol y demás deportes, viróloga, ingeniera de caminos, psicóloga, abogada, socióloga... No hay área que no dominen y resulta admirable y asombroso que muestren con tanta vehemencia sus superfacultades mentales a la hora de valorar lo que ocurre en el mundo.

Me pasma, sin ir más lejos y con el reconocimiento sincero de mi condición de ignorante sin paliativos, que los cerebros que mandan en los clubes de fútbol se empeñen en fichar entrenadores que ganan un pastizal aunque lleven años sin éxitos, descendiendo equipos o batiendo récords negativos. ¿Por qué siguen fichando a profesionales de carrera mediocre con lo fácil y barato que es contratar ojeadores que entren en las redes sociales y foros de todo pelaje para encontrar aficionados que saben lo que hay que hacer antes de formar un equipo e incluso en el transcurso de los partidos sientan cátedra con una contundencia y convicción sobrecogedoras?

