Maltrato, comisión por omisión

El maltrato animal se incluyó por primera vez en el Código Penal español en el año 1995 como una falta. Posteriormente, la Ley Orgánica 15/2003 del 25 de noviembre eleva a delito el maltrato hacia los animales domésticos, e introduce el abandono de animales como falta. Numerosas modificaciones y avances legislativos en esta materia han dado como resultado la actual tipificación del delito de maltrato animal que, tras la reforma del Código Penal de 2023 (Ley Orgánica 3/2023, de 28 de marzo), viene recogida en los artículos 340 bis y siguientes.

Con esta reforma se busca fortalecer la protección penal de los animales y proporcionar una respuesta más efectiva a las diversas formas de violencia contra ellos, adaptándose a la realidad actual y al estatus jurídico de los animales como seres sintientes reconocido por la Ley 17/2021, de 15 de diciembre. Uno de los aspectos más aplaudidos de esta reforma es la ampliación de la protección legal, abarcando no solo a los animales domésticos, amansados o domesticados, sino también a los animales silvestres que viven en libertad.

La percepción de impunidad relativa en los casos de maltrato animal ha despertado en el legislador la necesidad de incluir en esta reforma nuevas agravantes que dan lugar a penas más severas, contemplándose además la posibilidad de adoptar medidas cautelares para salvaguardar a los animales durante el proceso judicial.

Podemos definir el maltrato hacia los animales como toda acción que provoque daño, dolor o sufrimiento a un animal. Es importante tener en cuenta que estas acciones no solo abarcan la violencia física ejercida contra un animal, sino también las negligencias en relación a sus atenciones más básicas, o lo que es lo mismo, la comisión por omisión.

El tipo penal del maltrato animal aprecia por un lado una conducta activa, como puede ser por ejemplo el maltrato físico hacia un animal (golpes, patadas, etc.), y por otro lado contempla una conducta omisiva, como puede ser no ofrecer agua y comida a los animales, mantenerlos hacinados, con falta de higiene, mantenerlos atados constantemente o en recintos cerrados donde no entre la luz del sol.

Es decir, no es necesario que exista un acto de violencia física cruel hacia un animal para considerar la posible existencia de un delito de maltrato animal; basta con desatender sus necesidades más básicas para que se pueda hablar de la comisión por omisión del delito de maltrato animal.

En ese sentido, es importante tener en cuenta que los animales, como seres vivos dotados de sensibilidad, experimentan dolor, ansiedad y sufrimiento, tanto físico como psicológico, y está en nuestra mano el facilitarles una vida digna basada como mínimo en el respeto y la salvaguarda de sus necesidades fundamentales.

