Cuando el PSOE y el PP pactan

El jueves el Congreso admitió a trámite la ley pactada por el PSOE y el PP para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El pacto ha permitido desbloquear la renovación del CGPJ que llevaba ya –contra el mandato constitucional– nada menos que cinco años de retraso. Pero la sesión quedó marcada por las descalificaciones de los socios de Pedro Sánchez, que criticaron una imaginaria gran coalición entre el PSOE y el PP. Y de Vox, que acusó a los populares de "salir al rescate del Gobierno y legitimarlo".

Con todo, lo más inaudito fue que los dos firmantes se siguieran descalificando. Para Miguel Tellado, portavoz del PP, el pacto es una derrota del "populismo de Sánchez" que aspira a "un poder sin límites", pero que el PP ha frenado con la ayuda europea. "No es un balón de oxígeno al Gobierno, sino a la justicia para blindar su independencia". Y Patxi López replicó diciendo que el PP se avergonzaba del pacto "porque a algunos, o algunas, (clara alusión a Aznar e Isabel Ayuso), están enfadados. Y tienen que disimular".

Este pacto no va a cambiar el tono bronco insoportable de la legislatura, pero es positivo e indica que no todo va a peor. El mundo judicial podía llegar a la parálisis por la no renovación del CGPJ, que impedía cubrir muchas vacantes. Y algún pacto de Estado entre los dos grandes partidos –el primero en seis años– es un poco de aire para que la democracia no se ahogue.

La aprobación por 258 votos (PP, PSOE y Coalición Canaria), con solo 43 votos en contra (Vox, Podemos y Junts, en extraña comunión), y 33 abstenciones (entre ellas Sumar, que es parte del Gobierno) indica la gran complejidad de la situación. Pero se ha impuesto el sentido común (e institucional), pese al odio africano entre las dos bancadas.

¿Por qué el PP, que no ha querido renovar un CGPJ que le era favorable durante cinco años, lo ha hecho ahora? La presión de los tribunales, empezando por el Supremo, que tenía grandes dificultades para funcionar por las vacantes, ha contado mucho. Y la mediación europea, que deja mal a España como país, permite a Feijóo decir que no ha cedido. Además, ni el PP ni el PSOE, que juntos apoyan a Ursula von der Leyen en Bruselas, podían abrir la legislatura europea con una querella incomprensible entre los dos.

Al final, el mal menor: una renovación con diez consejeros propuestos por cada uno de los dos partidos. Pero el caso no está resuelto. Cuando la ley entre en vigor y se renueve el CGPJ quedará por elegir –por mayoría, lo que implica algún consenso– al presidente del CGPJ, que tiene voto de calidad y que lo es también del Supremo. ¿Qué pasará?

Cambiemos algo de tercio. La parálisis del CGPJ no ha impedido que el sistema judicial siga funcionando. Y bien. Fue mi conclusión tras el interesante diálogo entre Albert Sáez, director de "El Periódico", y el decano del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Jesús Sánchez. El decano, con su estilo directo, sostuvo que el sistema judicial funciona y que impera la independencia de los jueces –y de los tribunales– al dictar sentencias.

E insistió. La independencia es la de los jueces individuales y de los tribunales que no obedecen a ningún poder. Ni al CGPJ, que es un órgano político que hace nombramientos en el Supremo y los tribunales superiores, pero que –¡ojo!– no es el poder judicial. Además, la existencia de votos particulares en las sentencias de los tribunales es relevante y confirma su independencia.

Admitió que había politización. Es ley de vida, porque las leyes nacen de acuerdos políticos. Pero la clave es que las sentencias se cumplan porque, caso contrario, los países funcionan mal. La seguridad jurídica es esencial. Tiene razón. Por ejemplo, la decisión del Supremo americano (por 6 votos contra 3) de dar inmunidad al presidente (a Trump) en sus decisiones oficiales puede gustar o no. Pero nadie en América la desacatará. La seguridad jurídica es clave, habrá que volver sobre este asunto.

Y Sánchez (no Pedro, sino Jesús) tampoco se cortó sobre las ocupaciones ilegales de viviendas. En Cataluña, hay el doble que en el resto de España. ¿Causa? Fue rotundo: la demagogia que enturbia la aplicación de la ley. También habrá que volver sobre este candente tema.

