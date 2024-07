Retazos de Darío de Regoyos

"En esta bella ciudad de turismo, la vida tiene un sabor de cosa mansa, entre amable y fofa. En cambio, el paisaje, la luz, los horizontes, traen el ánimo a cada momento una nueva sensación deliciosa". Así describe José María de Salaverría a la ciudad de San Sebastián, allá por los comienzos del siglo XX. Este escritor de la Generación del 98 bien llegó a conocer la ciudad costera del Cantábrico, pues su padre fue farero en el Monte Igueldo, maravillosa atalaya sobre la playa de la Concha.

Pero, quien amaba a la naturaleza y sabía plasmar los paisajes en los lienzos fue el pintor asturiano Darío de Regoyos, contemporáneo y amigo del escritor. "Estábamos igualmente afectados de la misma sensibilidad neurótica, y, como dos hermanos de sangre hallábamos que eran idénticos nuestros achaques, tanto los verdaderos como los imaginarios. Si uno sentía extraños dolores de cabeza o alucinaciones ópticas, inmediatamente su sufrimiento era comprendido por el otro. Nos dábamos recíprocos consejos contra la dispepsia o el insomnio, y esta comprensión plena y cordial nos controlaba". Estas son palabras del escritor de Vinaroz (Castellón), pero con esta cita nos da a entender la perfecta sintonía que había entre ambos amigos.

Darío de Regoyos, nacido en Ribadesella, pasó su juventud en Madrid, en el barrio de Argüelles, pero más adelante (realizó hasta quince mudanzas a lo largo de su vida) llegó a fijar su residencia en Astegorrieta (Guipúzcoa), llegando a ser anfitrión de Pío Baroja, con quien también congenió. Dicho de otra manera: Darío conocía muy bien (paisajista como era), la costa vasca. Y fue en San Sebastián donde conoció sus primeros triunfos tras llegar de Bélgica y París con toda la modernidad de aquellos centros artísticos, poderosamente impresionistas, y que el asturiano importó para España. Hay que señalar que Darío de Regoyos fue el primer impresionista español. Incluso, siguiendo los consejos de Camille Pissarro, se sumergió en la técnica puntillista en el período de 1892 a 1895, con cuadros como "El baño de Rentería", "Camino de Miracruz", "Toros en Pasajes" y "Colegio de Dax". Pero su temperamento dinámico le llevó a abandonar esta técnica, por robarle excesivo tiempo a la hora de elaborar un cuadro. Nuestro paisajista, maestro de la luz, la atmósfera y el color, era artista de pinceladas rápidas y al aire libre (no le gustaba el estudio-taller).

"En su alma noble no había impaciencias, ni la irritación del no comprendido, ni tampoco un demasiado anhelo de gloria. La gloría podía o no podía llegar; no le carcomía la idea del éxito", escribiría Salaverría en su libro "Retratos".

El talento de Regoyos consistió en haber acertado con su misión artística, pues tenía temperamento de paisajista, y se limitó al paisaje. Y para él todos los paisajes eran dignos de amor. Sin embargo, el paisaje de gran estilo, los panoramas teatrales, esos no le entusiasmaban.

Y, a su arte pictórico unió su otra afición, la música, siendo un experto guitarrista, que amenizaba los encuentros con amigos en Bruselas, cuando con 21 años se fue a realizar un curso de pintura, allá por 1879.

Y su tercera afición y pasión fue la de viajar. A pesar de estar casado y con seis hijos, Darío de Regoyos, con la excusa de necesitar ver más paisajes para sus cuadros, se dedicó recorrer España y Europa mientras su economía, cada vez más menguante, lo permitió. Tenía el alma errante.

Su última residencia fue en Barcelona, en el barrio de San Gervasio, donde falleció debido a un cáncer de lengua, a pesar de haber acudido a Heidelberg (Alemania) y, donde sólo le pudieron aplicar radioterapia paliativa. Tenía 56 años cuando murió. La enfermedad a él le usurpó la vida, y a quienes admiramos su obra, la oportunidad de contemplar otros ejemplos de la simpatía y cariño que plasmaba en los lienzos a través de sus pinceles.

