No perdamos el tren por tener miedo al viaje

Javier Fernández-Font Pérez es Vicepresidente de Unión Española Fotovoltaica

Durante las últimas semanas en Asturias hemos conocido el interés de compañías energéticas, grandes, pequeñas y medianas, por instalar sistemas de almacenamiento con baterías.

Dichos parques de baterías han generado mucha controversia y hoy, desde Unión Española Fotovoltaica (UNEF), queremos arrojar algo de luz sobre qué son, por qué son necesarios, desmentir los bulos que sobre estas instalaciones circulan y ayudar a entender mejor este tipo de inversiones estratégicas. UNEF es la Unión Española Fotovoltaica, que agrupa a más de 800 empresas en toda España, lo que la convierte en la mayor y principal asociación empresarial de energía solar fotovoltaica y almacenamiento.

Parques de baterías, ¿qué son? Pues eso: baterías. Estos sistemas están pensados para almacenar energía principalmente durante el día y poder liberarla cuando sea necesaria en la red eléctrica.

¿Por qué ahora? Hasta nuestros días, la penetración de las energías renovables, solar fotovoltaica y eólica principalmente, no había sido muy significativa. Aún falta mucha más renovable, pero ya estamos en el buen camino. Y con esta energía surge una pregunta: ¿qué hacemos con la energía renovable cuando se produce y justo en ese momento no se consume? Pues almacenarla. Estamos hablando de la energía más limpia y más barata que podemos lograr. Como las energías eólica y solar no son gestionables (yo no decido cuando sale el sol o sopla el viento) necesitamos almacenarla.

¿Ayudan a bajar los precios? Sí. Al almacenar la energía producida en las horas solares, estamos almacenando la energía más barata. Lo que estamos haciendo es beneficiar a todos los ciudadanos al extender las horas solares baratas del día.

¿Cuánto ocupan? Los módulos de baterías para este tipo de instalaciones están "contenerizados". Lo que significa esta horrible palabra es que van dentro de recipientes que tienen las medidas de los contenedores marítimos. Los pequeños de 20 pies miden 6,10 metros de largo, 2,44 de ancho y 2,59 de alto. Los grandes, los de 40 pies, miden 12,19 metros de largo, x 2,44 de ancho x 2,59 de alto. Si uno no logra con esto hacerse del todo a la idea, basta con pasar por delante de un bar bueno de esos de carretera donde paran los camiones en ruta a comer y ver de cerca el remolque de un tráiler. Bueno, pues eso, pero más bajo, que en el tráiler de carretera lo estamos viendo sobre las ruedas.

California fue pionera en regular las baterías, que deben estar como mínimo a tres metros de una vivienda

¿Se incendian? No.

¿Por qué podemos decir que no se incendian? Las baterías, por su propio funcionamiento, trabajan mejor cuanto menor sea la temperatura que tienen. Los propios equipos tienen sistemas electrónicos que, en caso de detectar aumentos de temperatura, se desconectan, haciendo por tanto que disminuya la temperatura. Pero si esto falla hay dos sistemas más, estos ya activos, que frenan cualquier posible incidente. Por un lado tenemos los sistemas propios de extinción en las celdas de cada batería; y por otro, tenemos los sistemas propios de extinción en cada contenedor mediante CO2.

El CO2 es más denso que el aire y cuando se libera en un incendio desplaza el oxígeno en el área circundante al fuego. El oxígeno es un componente esencial para la combustión, y cuando su concentración disminuye el fuego no puede continuar ardiendo. Sin oxígeno suficiente, la reacción de combustión se detiene y el fuego se apaga.

¿Generan contaminación electromagnética? No. Las baterías no generan campos electromagnéticos porque funcionan en corriente continua.

¿Y el ruido? El ruido que genera el almacenamiento con baterías es el que conocemos todos porque es el que producen los aparatos de aire acondicionado; si estás pegado se oyen, pero a escasos metros dejan de percibirse.

¿Por qué en Asturias? La red eléctrica española, por hacer un símil sencillo, es como un sistema de rutas de senderismo. No es lo mismo un sendero en un parque urbano que una ruta de montaña. Si uno quiere diseñar y planificar una ruta nueva, obvio que lo haga donde hay diversidad de paisajes y espacio para explorar, no donde no se cabe o los caminos ya tienen otro uso.

Con el sistema eléctrico ocurre algo similar. ¿Dónde hay hueco disponible ahora mismo en la red eléctrica? En Asturias. El cierre de las centrales térmicas como grandes emisores de energía o la lamentable perdida de gran industria demandante de energía como Alcoa han generado huecos en la red que pueden y deben ser aprovechadas por este tipo de instalaciones.

¿Qué valor aportan estos proyectos a mi municipio o a Asturias? Estas instalaciones de baterías funcionan como empresas, compran energía, la venden… generan actividad económica que obviamente deja ingresos en el municipio y en la comunidad autónoma donde se instalan, ya desde el momento de la licencia de obra y hasta su operativa diaria a posteriori.

¿Y qué pasa si van a poner un parque de baterías cerca de mi casa y yo no quiero verlo? Pues que no le falta razón. Bonito, lo que se dice bonito, no es. Pero es difícil que se vean ya que para evitar esto los promotores tienen medidas muy sencillas y económicas a su alcance, comenzando por ejemplo por una barrera arbórea a su alrededor.

¿Por qué se ponen cerca de zonas habitadas? Porque es donde están las subestaciones a las que deben conectarse. Estas subestaciones están situadas cerca de los municipios y ahí es donde deben estar los parques de baterías, cerca de las subestaciones.

Pensemos que alejarlas sin más de estas subestaciones tampoco es solución, ya que luego habría que construir tendidos eléctricos con un impacto visual y medioambiental grande.

¿Se trata de tecnología ya probada? Sí. Países como Italia, Inglaterra o Estados Unidos llevan años usando esta tecnología.

¿En otros países, esto cómo se regula? En Estados Unidos, donde este tipo de sistemas opera con total normalidad desde hace ya años, California fue un estado pionero. La regulación establece que las baterías deben estar como mínimo a tres metros de una vivienda. Creo que lo dice todo.

El cambio de modelo energético, la necesidad de descarbonizar la economía y contribuir a dejar un mundo mejor a nuestros hijos es obligación moral de todos y cada uno de nosotros. Espero con estas líneas haber ayudado a trasladar un mensaje de tranquilidad y confianza.

