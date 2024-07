¿Algo turbio se avecina en Peñamayor?

Hace unos pocos días saltaron todas las alarmas sobre la posibilidad de que una empresa minera ubicada en Londres, pero con una pequeña (muy pequeña) parther unipersonal en Asturias tuviera intención de extraer minerales en el entorno de la sierra de Peñamayor. El uso de esos minerales sería, sobre todo, el destinado a formar parte de componentes necesarios para la fabricación de baterías eléctricas. La noticia corrió como la pólvora (nunca mejor dicho) y en horas puso en jaque a los vecinos de Bimenes, Nava, Piloña y Laviana que, rápidamente, se han comenzado a movilizar programando charlas informativas por la comarca.

Pese a que el expediente inicial solo habla de investigaciones del subsuelo y, pese a la existencia de un comunicado conjunto emitido por los cuatro ayuntamientos, en que se intenta tranquilizar a los lugareños, asegurando que Peñamayor es un espacio protegido y que nunca van a ser concedidos permisos para esas extracciones, los habitantes del entorno no las tienen todas consigo y recelan. Recelan bastante. Recelan sobre todo porque si llegado el caso esos minerales, en concreto el cobre o el cobalto, fueran declarados estratégicos, prevalecería normas de rango superior y un bando municipal no tendría nada que hacer frente a una ley, una ley vigente del año 1973 o frente a Reglamento europeo de este mismo abril del 2024. Por lo que en aplicación de esa ley y de ese reglamento, los lugares investigados y posteriormente evaluados por laboratorios "externos" (¿?) pudieran ser declarados focos de mineralización y potencialmente objeto de extracción. Con esa calificación algunas fincas podrían llegar a ser expropiadas. Así que han saltado entonces más alarmas y aún saltan más cuando se sabe que para esa investigación, habrá máquinas que pasarán por los caminos y por los montes, y que solo hay previsto 2.434 euros una partida en total (total = total) para cubrir los posibles daños derivados.

Ya eso asusta. La gente empieza a estar cada vez más mosca porque como dice el refrán, "cuando el río suena, agua lleva" y claro, también del agua, sobre todo del agua, va el tema, de los acuíferos del subsuelo, muchos de ellos con probados efectos medicinales. Si se remueve la tierra, si se toca por quien sabe quien y en vete tú a saber donde, ¿quién asegurará que no va a haber filtraciones imprevistas difíciles de revertir? ¡Miren sino los grandes retrasos que se produjeron en los túneles del AVE por las corrientes subterráneas y por los manantiales freáticos! La cosa no es para sosegarse ni para tumbarse a la bartola, más que nada, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el polvo de cobalto en suspensión podría provocar problemas pulmonares de forma directa o indirecta al entrar en la cadena trófica alimenticia.

Los alcaldes aseguran que no va a haber extracción, pero son demasiadas las incógnitas. Ya que puestos a ser suspicaces una se pudiera preguntar: ¿por qué una empresa inglesa?, ¿por qué tras el brexit?, ¿quién está detrás de esa filial asturiana sita en un piso particular de Oviedo?, ¿es un despacho de abogados que funciona como testaferro?, ¿es un fondo buitre? y también: ¿por qué una entidad con ánimo de lucro solicita hacer prospecciones, gastarse la pasta si después no va a poder explorar los yacimientos?, ¿aparecerán los operarios de súbito, estropearan el entorno, se embolsarán el money y se irán dejando atrás un desaguisado ambiental? La cosa da para pensar y sospechar. Incluso a mí, que no vivo en Peñamayor, pero que no dejo de sentirme casi una naveta de adopción, se me he contagiado también la preocupación.

Es que los asturianos lo hemos visto ya demasiadas veces. Hemos visto como nuestro medio natural se puede deteriorar irreversiblemente, dejando por decenas y decenas de años, por siglos de los siglos, fealdad y pestilencia. Y ¡jolín!, que estamos hablando de Peñamayor. El Aramo, por ejemplo, ya está comprometido por la misma empresa inglesa en esas investigaciones, como así parece constar en su web. ¡El Aramo!... Me pregunto si a los ovetenses no les inquieta nada ese hecho, más que nada porque la traída de aguas a la capital proviene del Aramo. Por eso y por el pico icónico, precioso e imponente que hace de telón de fondo. Pero parece ser que no. Tanta polémica que se suscitó por donde estaría ubicada la sede para el estudio de la ingeniería de minas en la Uniovi, tanto rollo, pero como nos la líen bien liada, vamos a tener que hacer todos, sobre todo los políticos, un máster acelerado en la materia.

El caso es que esos minerales, el cobalto en concreto, se extrae principalmente en el Congo, y ya sabemos quién geopolíticamente ha puesto la mirada en esa zona: China y Rusia. Así que, si la geopolítica se complica, y cabe la posibilidad de que eso ocurra, se vendría aquí a extraer. ¿Y qué quieren que les diga? A mí eso me da miedo como asturiana. No quiero que nos fastidien más el entorno natural. ¿Qué sería lo próximo: ¿el parque de Somiedo?, ¿los lagos de Covadonga?, ¿las playas de Llanes?, y ¿en alas de qué?, ¿del progreso? ¿eso es el progreso? Dirán los vende motos que sí, que sí, que de algo habrá que vivir, pero ¿en serio va a ser necesario más sacrificios ambientales? No puede ser que sea pan para hoy y mucha hambre y deterioro para mañana. Tengamos visión. No seamos ignorantes. Bien sabemos que somos lo que comemos y también lo que respiramos. La salud y el bienestar también es esto, depende de esto, de poder habitar y estar rodeados de entornos limpios y saludables.

Me consta que estos días los vecinos de Peñamayor miran con más admiración la sierra, la inmensa montaña, aún majestuosa, aún sublime, aún preservada, pero algo ya, un poquitín arañada, preguntándose si será siempre así, o si más pronto que tarde, aparecerán camuflados los que inicien el estropicio.

¡Salvemos Peñamayor!

