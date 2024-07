¿Hablamos de regeneración?

Coincidiendo con las investigaciones judiciales a su esposa y su hermano, Pedro Sánchez está decidido a poner en marcha un plan de regeneración que incluye entre sus medidas castigar la vulneración de la deontología. Naturalmente, quien decide qué códigos se vulneran es el propio Sánchez, que ha reinstaurado una era indecorosa en las instituciones públicas, empezando por el papel que está jugando en ellas su propia familia. Begoña Gómez, la esposa, salpicada de nuevo por las declaraciones del empresario que patrocinó su máster de la Complutense y adjudicatario, según parece, de importantes contratos públicos. El hermano músico, de nombre artístico David Azagra, para el que se creó una plaza en Badajoz con un sueldo anual de 55.000 euros, y nadie sabe a qué se dedica y si el salario que cobra está justificado.

Todo esto de las recomendaciones en la Moncloa de los empresarios amigos o la dedicación del hermano que percibe un sueldo del erario en un puesto creado ex profeso para él, además de la investigación paralela sobre los supuestos vínculos con el "caso Koldo", no sabemos si finalmente se traducirá en delitos, para eso hay una investigación en curso, lo que no se puede negar, en cambio, es que la ética no asoma por ningún lado y en ningún caso. Y la deontología es una parte de ella que trata de los deberes que rigen en cualquier actividad profesional.

Las medidas de regeneración están bien y deben ser aplaudidas siempre y cuando los que las imponen practiquen también con el ejemplo. Si se trata del Gobierno, más aún. Presiento que a Sánchez le da igual hacer coincidir la contradicción que supone envolverse en deontología precisamente en estos momentos si con ello consigue el cortafuegos que pretende ante las sospechas que recaen sobre su entorno familiar. Por cierto, intuyo también que son los propios socialistas, por conveniencia propia, los que mantienen la famosa ley Mordaza después de haber porfiado en derogarla cuando estaban en la oposición. Ya llovió.

