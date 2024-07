¿Un vice para una dinastía?

Según todos los indicios, J.D. Vance podría representar nada menos que el ala derecha del trumpismo. Ni un solo tic de extremismo derechista está ausente en su perfil, incluido el negacionismo de casi todo (del cambio climático a la victoria de Biden en 2020). Añádase el fervor del converso, tras haber acusado en el pasado a Trump de hitleriano. Por otra parte aquel perfil se apoya en creencias verdaderas, a diferencia de Trump, un ejemplo de cinismo político capaz de cualquier mutación. Así, la idea de un Trump pontificando urbi et orbi desde su altar presidencial, tras haber sido ungido en Butler, y su prohijado dando caña a diestro y siniestro, se dibuja en el horizonte, aunque no sea el reparto clásico de roles. A Vance le salva algo, no obstante, haber escrito un auto-biopic sincero y no despreciable ("Una elegía rural"), llevado al cine por Netflix, del que habrá que hablar aquí.

